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/ ©Montage: 5 Minuten & Canva
Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto und einen Mann mit Messer.
Die Täter bedrohten einen Mann mit einem Messer, nahmen ihm sein Bargeld ab und flohen in Richtung Stadtzentrum.
Wien, 11. Bezirk
14/11/2026
Zwei Festnahmen

Messer-Raub beim Laaer Wald: Polizei fasst mutmaßliche Täter kurz nach der Tat

Ein 40-jähriger Mann ist in der Nacht auf heute im Bereich des Laaer Waldes im 10. Wiener Gemeindebezirk Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige bereits kurze Zeit später festnehmen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(172 Wörter)
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Kurz nach Mitternacht wurde der 40-Jährige von zwei zunächst unbekannten Männern abgepasst. Unter Vorhalt eines Messers zwangen die Täter ihr Opfer zur Herausgabe seines Bargeldes und ergriffen anschließend die Flucht stadteinwärts. Dank der präzisen Personenbeschreibungen des Opfers leiteten Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten umgehend eine Fahndung ein – mit schnellem Erfolg: Nur kurze Zeit nach dem Überfall wurden zwei Verdächtige in unmittelbarer Nähe des Tatorts angehalten und vorläufig festgenommen.

Zwei Springmesser offenbar während Flucht weggeworfen

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei türkische Staatsangehörige im Alter von 19 und 20 Jahren. Im Zuge der Durchsuchung der Umgebung stellten die Polizisten zudem ein Springmesser sicher, das die beiden Männer offenbar auf ihrer Flucht weggeworfen hatten. Die beiden jungen Männer wurden wegen des Verdachts des schweren Raubes angezeigt und befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen.

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