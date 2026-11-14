100.000 Euro beim Übergabetermin gerettet: Mutmaßliche Anlagebetrüger in Simmering

Beamten des Landeskriminalamts Wien ist gestern ein Schlag gegen mutmaßliche Anlagebetrüger gelungen. Durch einen koordinierten Zugriff konnten sie verhindern, dass ein 76-jähriger Wiener um weitere 100.000 Euro gebracht wird.

Die Betrugsmasche nahm bereits im September 2026 ihren Anfang: Ein vermeintlicher Vertreter eines Investmentunternehmens kontaktierte den Senior telefonisch und verleitete ihn über mehrere Monate hinweg dazu, wiederholt Geldbeträge für vermeintliche Veranlagungen auf Firmenkonten zu überweisen.

Tochter schaltet Polizei ein

Als die Täter diese Woche schließlich eine persönliche Barübergabe von weiteren 100.000 Euro forderten, wurde der 76-Jährige misstrauisch und vertraute sich seiner Tochter an. Gemeinsam erstatteten sie Anzeige bei der Polizei. Beim vereinbarten Übergabetermin in der Wohnung des Opfers in Simmering schnappte gestern Mittag schließlich die Falle zu: Kriminalbeamte stellten zwei Tatverdächtige auf frischer Tat und nahmen sie vorläufig fest.

Männer sitzen in der Justizanstalt

Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 29-jährigen serbischen und einen 32-jährigen kroatischen Staatsangehörigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Männer in eine Justizanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts zu den Hintergründen und den bereits überwiesenen Geldern laufen weiter.