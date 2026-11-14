2.000 Euro im Monat: Wiener ist Geldsorgen jetzt 5 Jahre lang los

Am späten Donnerstagabend, 12. November 2026, dürfte der Jubel bei einem Wiener besonders groß gewesen sein. Er oder sie hat bei EuroDreams einen wahren Traumgewinn eingeheimst.

Sechs richtige Zahlen waren bei einem Österreicher am EuroDreams-Schein am Donnerstag, 12. November 2026, drauf. Nur um Haaresbreite hat er oder sie damit den derzeit erhöhten ersten Gewinnrang verpasst. Jeden Monat 50.000 Euro – und das insgesamt für 30 Jahre – hätten dort gewartet. Doch auch so dürfte der Ärger über den verpassten Hauptgewinn nur von äußerst kurzer Dauer gewesen sein. Er oder sie hat nämlich im zweiten Gewinnrang immer noch 2.000 Euro monatlich gewonnen – und das für fünf Jahre.

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EuroDreams-Gewinner aus Wien hat sich noch nicht gemeldet

Wie die österreichischen Lotterien gegenüber 5 Minuten exklusiv erklären, wurde der gewinnbringende Tipp in Wien aufgegeben. Die Frage, ob er oder sie sich schon gemeldet hat, verneint man. Das sei noch nicht geschehen, so die Lotterien. Da auch am Donnerstag niemand in den teilnehmenden Ländern den Hauptgewinn geknackt hat, geht die aktuelle Promotion weiter. Heißt: Auch am Montag, 16. November, gibt es 50.000 Euro monatlich für 30 Jahre zu gewinnen – statt der sonst üblichen 20.000 Euro für 30 Jahre.

Noch kein EuroDreams-Hauptgewinn 2026 in Österreich

Sollte sich der Gewinner in den kommenden Wochen dann noch melden, wird er oder sie exakt vier Wochen nach dem großen Gewinn in Höhe von insgesamt immerhin 120.000 Euro die erste Rate überwiesen bekommen. Bis dahin gilt es, die vierwöchige Reklamationsfrist abzuwarten. Einen Hauptgewinn hat es in diesem Jahr in Österreich übrigens noch nicht gegeben. Dafür haben sich schon mehrere Personen über den zweiten Gewinnrang freuen dürfen. Alles dazu auch hier: Tausende Euro jeden Monat: 6 Österreicher mit Glück – und einem „Traumgewinn“.