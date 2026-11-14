So wird das Wetter am Sonntag in Wien

Bei Temperaturen von bis zu sieben Grad wird es in Wien am Sonntag anfangs stellenweise noch nebelig sein. Der Nebel verzieht sich daraufhin aber und macht zeitweise der Sonne Platz.

In Wien wird es am Sonntag, 15. November 2026, anfangs noch ein paar Nebelfelder geben – und dabei vor allem am Stadtrand. Dann setzt sich aber zeitweise sonniges Wetter in der Bundeshauptstadt durch. „Tagsüber ziehen dann immer wieder mittelhohe und hohe Wolken durch“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria in ihrer Prognose. Anfangs weht der Wind noch mäßig bis lebhaft aus Südost, tagsüber lässt er dann aber deutlich nach. Und die Höchstwerte am Sonntag? „Rund sieben Grad“, so die Experten abschließend.