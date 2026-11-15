NEOS beschließen Zukunftspaket für Bildung, Pflege und Mobilität

Bei ihrer Landesmitgliederversammlung im Wiener Hotel „So/ Vienna“ haben die NEOS Wien drei Leitanträge verabschiedet. Laut Angaben der Partei sollen damit Schwerpunkte in drei Bereichen gesetzt werden.

Bei ihrer Landesmitgliederversammlung im Hotel So/Vienna haben die NEOS Wien drei Leitanträge verabschiedet, um Schwerpunkte in den Bereichen Elementarpädagogik, Seniorenpolitik und autonomer Nahverkehr zu setzen. Mit überragender Mehrheit von 97,89 Prozent wurde dabei zunächst der Antrag „Kindergarten neu denken – Sprungbrett in die Zukunft“ angenommen, der Kindergärten als erste Bildungseinrichtung aufwerten soll. Geplant sind laut Partei kleinere Gruppengrößen, der Abbau von Bürokratie, verbesserte Arbeitsbedingungen für das pädagogische Personal sowie ein gezielter Ausbau der Sprachförderung.

Neben besseren Kindergärten auch „Selbstbestimmt Altern“

Ebenso deutliche Zustimmung fand das Programm „OID WEAN – Selbstbestimmt altern in Wien“ mit 94,64 Prozent. Damit sprechen sich die NEOS für eine altersgerechte Stadtentwicklung aus, die auf den Ausbau wohnortnaher Gesundheitsversorgung, mobiler Pflege und flexibler Wohnformen setzt und durch mehr Barrierefreiheit sowie Initiativen gegen Einsamkeit im Alter ergänzt wird.

Dritter Schwerpunkt: Moderne Mobilität

Als dritter Schwerpunkt wurde schließlich der Antrag „Die Zukunft fährt (nicht) von allein“ mit 89,39 Prozent verabschiedet. Ziel ist es, Wien als Innovationsstandort für KI- und softwarebasierte Mobilität zu etablieren und den öffentlichen Verkehr künftig durch autonome Busse und Shuttles zu ergänzen, was insbesondere die Anbindung der Außenbezirke und das Angebot zu Randzeiten verbessern soll.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2026 um 07:02 Uhr aktualisiert