Heidi Klum in Wien: Hier hat sie das „beste Schnitzel“ ihres Lebens gegessen

Bevor es für Tokio Hotel auf die große Bühne ging, gönnten sich Heidi Klum (53) und Tom Kaulitz (37) bei ihrem Wien-Trip noch eine kulinarische Auszeit in der Bundeshauptstadt und kehrten in einem bekannten Restaurant ein.

Noch vor dem großen Tokio-Hotel-Auftritt nutzten Heidi Klum und Tom Kaulitz ihren Wien-Aufenthalt für einen Abstecher in die City – und kehrte im Traditionslokal Figlmüller in der Bäckerstraße ein. Auf ihrem Instagram-Account nahm Heidi Klum ihre Millionen Follower mit an den Restauranttisch und fasste ihren ersten Eindruck knapp und begeistert zusammen: „Vienna. Everything yummy“. Auch das Lokal zeigte sich erfreut über den hohen Besuch und kommentierte den Beitrag mit den Worten: „Vielen Dank, dass ihr heute bei uns zu Gast wart.“

„Ein kleines Schnitzelchen“ zum Hauptgang

Bereits vor dem Besuch zeigte sich die 53-Jährige auf Instagram begeistert: „Hier soll es wohl das beste Schnitzel geben“, sagte sie, während sie die Kamera auf das gut besuchte Restaurant im 1. Bezirk richtete. Aufgetischt wurden dann natürlich auch echte Klassiker der Wiener Küche. Zum Auftakt wählte das Paar Grießnockerl in Rindsuppe sowie einen Gurkensalat, der ebenfalls lobend erwähnt wurde. Im Anschluss folgte das berühmte Highlight des Hauses, das die Model-Mama in ihrem Clip augenzwinkernd als „kleines Schnitzelchen“ ankündigte.

„War es das beste Schnitzel, das wir jemals gegessen haben? Ja!“

Das kulinarische Fazit des Abends fiel eindeutig aus. „Und es hält, was es verspricht“, urteilte Klum über das Essen im Traditionsbetrieb. Und auch Ehemann Tom zeigte sich restlos überzeugt: Auf Heidis Frage, ob dies das beste Wiener Schnitzel gewesen sei, das er jemals gegessen habe, antwortete der Gitarrist kurz und bündig mit „Ja“. Gut gestärkt geht’s dann heute Abend zum Konzert – Einlass in der Wiener Stadthalle ist um 18.30 Uhr.