Wilhelm Hradil-Hof: Gemeindebau nach Meidlinger Urgestein benannt

Die Wohnhausanlage in der Hohenbergstraße 34 trägt ab sofort den Namen „Wilhelm-Hradil-Hof“. Damit würdigt die Stadt Wien das jahrzehntelange politische und soziale Wirken des ehemaligen Meidlinger Bezirksvorstehers.

Über ein halbes Jahrhundert lang, bis zu seinem Tod im Jahr 2002, war der Gemeindebau in der Hohenbergstraße 34 das Zuhause des SPÖ-Politikers Wilhelm Hradil (1914–2002). Nun wird diese langjährige Verbundenheit auch nach außen sichtbar: Die städtische Wohnhausanlage wurde offiziell nach dem einstigen Bezirksoberhaupt in „Wilhelm-Hradil-Hof“ benannt.

Meidlinger Urgestein

Hradil gilt als echtes Meidlinger Urgestein. Zwischen 1959 und 1976 stand er insgesamt 17 Jahre lang an der Spitze des 12. Bezirks und prägte dessen moderne Entwicklung maßgeblich. In seine Amtszeit fielen zahlreiche Infrastruktur- und Freizeitprojekte, darunter die umfassende Renovierung des traditionellen Theresienbads, die Schaffung neuer Parkanlagen sowie der Bau moderner Wohnungen.

„Als Bezirksvorsteher hat er mit großem Einsatz daran gearbeitet, den Bezirk lebenswerter zu machen – mit neuen Wohnungen, mehr Grün, wichtiger Infrastruktur und vielen Verbesserungen, die bis heute sichtbar sind“, amtierender Meidlinger Bezirksvorsteher Wilfried Zankl (SPÖ)

Einsatz für Demokratie im Widerstand

Neben seiner kommunalpolitischen Arbeit heben Vertreterinnen und Vertreter der Stadt vor allem Hradils frühes demokratiepolitisches Engagement hervor. Nach den Februarkämpfen 1934 und dem Verbot der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei schloss er sich im Untergrund der illegalen Revolutionären Sozialistischen Jugend an. „Wilhelm Hradil hat sich sein Leben lang für die Menschen und für soziale Gerechtigkeit eingesetzt. Schon als junger Mann trat er für Demokratie und Freiheit ein und engagierte sich im Widerstand gegen das austrofaschistische Regime“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) anlässlich der Benennung.

Vom Bezirksrat an die Bezirksspitze

Hradils Lebensweg war stark von den Umbrüchen des 20. Jahrhunderts gezeichnet: 1941 wurde er zur Wehrmacht eingezogen, im Krieg verwundet und geriet anschließend in Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Rückkehr nach Wien im Jahr 1946 fasste er rasch Fuß in der Lokalpolitik. 1950 zog er als Bezirksrat in die Meidlinger Bezirksvertretung ein, ehe er neun Jahre später das Amt des Bezirksvorstehers übernahm – eine Funktion, mit der er den 12. Bezirk über fast zwei Jahrzehnte hinweg entscheidend mitgestaltete.