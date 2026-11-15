Mehr als ein bisschen Unwohlsein: Klinik Hietzing bietet spezialisierte Hilfe bei PMS und PMDS

Was oft als „normales Unwohlsein vor den Tagen“ abgetan wird, hat häufig einen medizinischen Namen: PMS oder die weitaus schwerere Form PMDS - und beides verdient auch laut der Klinik Hietzing deutlich mehr Aufmerksamkeit.

Neben dem AKH gibt es nun auf in der Klink Hietzing eine eigene Anlaufstelle für Frauen mit prämenstruellen Beschwerden.

Neben dem AKH gibt es nun auf in der Klink Hietzing eine eigene Anlaufstelle für Frauen mit prämenstruellen Beschwerden.

Starke Schmerzen, Schlafprobleme, Brustspannen oder massive Stimmungsschwankungen – für viele Frauen gehören Beschwerden vor der Menstruation zum monatlichen Alltag. Beeinträchtigen diese Symptome jedoch regelmäßig das Berufsleben, den Alltag oder Beziehungen, ist eine ärztliche Abklärung ratsam. Dennoch werden das Prämenstruelle Syndrom (PMS) und insbesondere die Prämenstruelle Dysphorische Störung (PMDS) nach wie vor häufig unterschätzt.

„PMS und PMDS sind weit mehr als ein bisschen Unwohlsein vor der Menstruation.“ Ioana Spurny, Leiterin der Ambulanz für gynäkologische Endokrinologie und Kinderwunsch der Klinik Hietzing

20 bis 30 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter betroffen

Schätzungen zufolge sind 20 bis 30 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter von PMS betroffen, etwa drei bis acht Prozent leiden unter der schwereren Form PMDS. Während sich PMS in der zweiten Zyklushälfte durch eine Mischung aus körperlichen und psychischen Symptomen äußert, stehen bei PMDS ausgeprägte psychische Belastungen wie depressive Verstimmungen, Wut, Reizbarkeit oder Angstzustände im Vordergrund.

„Keine Einbildung!“

Viele Betroffene erleben in dieser Phase einen erheblichen Leidensdruck, da sie sich stark verändert fühlen und ihre Emotionen oft nur schwer steuern können. Weil zyklusbedingte psychische Beschwerden im Umfeld häufig nicht als medizinisches Problem wahrgenommen werden, bleiben viele Frauen mit ihren Problemen allein. Iona Spurny stellt jedoch klar: „PMS und PMDS sind keine Einbildung, sondern reale zyklusbedingte Beschwerden. Keine Frau sollte Symptome, die jeden Monat wiederkehren und die Lebensqualität beeinträchtigen, einfach hinnehmen müssen.“

Zweite Anlaufstelle neben dem AKH

Mit der Klinik Hietzing gibt es im Wiener Gesundheitsverbund neben dem AKH nun eine weitere spezialisierte Anlaufstelle für die Diagnostik und Therapie dieser Krankheitsbilder. In der Ambulanz für gynäkologische Endokrinologie und Kinderwunsch werden die Beschwerden der Patientinnen systematisch erfasst: Nach einer ausführlichen Anamnese dokumentieren die Frauen ihre Symptome über mehrere Monate hinweg in einem speziellen Zyklustagebuch. Auf dieser Basis wird eine fundierte Diagnose gestellt und gemeinsam mit den Betroffenen eine individuell passende Therapie entwickelt.