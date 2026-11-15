Ottakringer Brauerei: Ein Viertel des Areals wird zum grünen Grätzl-Treffpunkt

Wiens letzte große Traditionsbrauerei stellt die Weichen für die Zukunft. Auf dem 5,5 Hektar großen Gelände im 16. Bezirk entstehen öffentlich zugängliche Grünflächen, Wohnungen und Raum für neues Gewerbe.

Seit fast 190 Jahren wird am Ottakringer Platz Bier gebraut. Jetzt steht dem Traditionsstandort ein tiefgreifender Wandel bevor: Gemeinsam mit der Stadt Wien modernisiert die Ottakringer Brauerei ihr Gelände und macht es klimafit. Das Herzstück der Pläne ist eine deutliche Öffnung nach außen. Rund ein Viertel des bisher weitgehend abgeschlossenen Areals wird künftig für die Allgemeinheit zugänglich sein, bestehende Zäune und Barrieren fallen.

Veränderungen in der Privat-Brauerei

Um Platz für Neues zu schaffen, wird die Produktion modernisiert und auf einen Teilbereich konzentriert. Damit bleibt der traditionsreiche Arbeitgeber dem Bezirk langfristig erhalten. Auf den frei werdenden, bislang oft versiegelten Lager- und Logistikflächen entsteht ein vielfältiger Nutzungsmix.

Das wird sich verändern: Mehr Grün & Klimaschutz: Versiegelte Flächen werden aufgebrochen und begrünt, um das Mikroklima im dicht verbauten Bezirk zu verbessern.

Kultur & Events: Im historischen Teil der Brauerei sollen Konzerte, Festivals und Märkte künftig noch mehr Raum und attraktive Aufenthaltsorte erhalten.

Wohnen & Arbeiten: Ergänzt wird das Brauereiviertel durch neue Wohnungen und zusätzliche Flächen für Gewerbetreibende.

Für Brauerei-Geschäftsführer ist der Schritt eine „logische Weiterentwicklung“

„Dass rund ein Viertel des Geländes geöffnet wird und beträchtliche Freiflächen für alle entstehen, ist ein echtes Upgrade für die Lebensqualität im Grätzl“, betont Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Auch Ottakrings Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (SPÖ) und NEOS-Planungssprecherin Selma Arapović begrüßen die Vorreiterrolle des Familienbetriebs. Für Brauerei-Geschäftsführer Tobias Frank ist der Schritt eine logische Weiterentwicklung: Man wolle Produktion, Wiener Bierkultur und das Grätzl noch stärker zusammenbringen.

Bürgerbefragung startet ab sofort

Bevor die Bagger rollen, sind die Wienerinnen und Wiener am Zug. Bis zum 21. Dezember 2026 läuft eine Grätzl-Umfrage, bei der Anrainer*innen und Interessierte online sowie per Postkarte ihre Ideen für die künftige Gestaltung einbringen können. Die Ergebnisse fließen direkt in das neue Leitbild ein, das im Frühjahr 2027 in der Stadtentwicklungskommission beschlossen werden soll.