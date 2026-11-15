400.000 Euro in Wien erbeutet? Polizei jagt dieses Trio mit Fahndungsfotos

In Wien-Ottakring sollen Unbekannte in zwei Mietlagerräume eingebrochen sein und Beute für über 400.000 Euro gestohlen haben. Die Polizei fahndet nun mit Fotos.

Die Landespolizeidirektion Wien fahndet aktuell nach drei mutmaßlichen Tätern, die am 12. Juli 2026 zwischen 11:30 und 12:30 Uhr in der Wattgasse im 16. Wiener Gemeindebezirk Ottakring einen Einbruchsdiebstahl begangen haben sollen.

©Landespolizeidirektion Wien

Hoher Schaden

Den bisherigen Ermittlungen zufolge stehen die drei Personen in dringendem Verdacht, in zumindest zwei Mietlagerräume eingebrochen zu sein und daraus zahlreiche hochpreisige Uhren sowie Schmuckstücke entwendet zu haben. Wie die Polizei mitteilt, beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf mehr als 400.000 Euro. Im Zuge der Untersuchungen, die das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernommen hat, konnten über die Videoüberwachungsanlage des Lagerraumanbieters Aufnahmen der Tatverdächtigen gesichert werden, mit denen nun öffentlich nach ihnen gesucht wird.

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