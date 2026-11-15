7 Verletzte: Polizeiautos crashen bei Einsatz in Wien-Favoriten

Der Unfall ereignete sich in der Gudrunstraße auf Höhe der Hausnummer 166A, wie die Beamten nun in einer Aussendung berichten. Ursache für den Einsatz im Vorhinein war ein psychisch auffälliger und aggressiver Patient – die Rettung hatte die Polizei gerufen. Als zwei Streifenwagen dann zeitgleich am Einsatzort eintrafen, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur Kollision. Eines der beiden Autos wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Straße auf den Gehsteig geschleudert, wobei drei Sanitäter und drei Passanten sowie die Polizistin im Streifenwagen verletzt wurden. Alle sieben wurden von der Berufsrettung in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Fünf der sieben Verletzten in häuslicher Pflege

Ein 20-jähriger Sanitäter und ein 76-jähriger Passant wurden bei dem Unfall schwer verletzt, die übrigen Verletzten konnten mittlerweile wieder in häusliche Pflege entlassen werden. Der aggressive Patient wurde durch den Rettungsdienst in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. An beiden Streifenwägen entstand erheblicher Sachschaden. Zudem wurde die Eingangstür eines dortigen Gasthauses schwer beschädigt, berichtet die Polizei abschließend.