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/ ©Google Streetview
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Lottgasse in Wien.
Der Vorfall hat sich in der Wiener Lottgasse ereignet.
Wien / 21. Bezirk
15/11/2026
Lottgasse

Wiener (57) in Gasse von hinten attackiert und ausgeraubt

In Wien-Floridsdorf soll ein Passant Samstagfrüh, am 15. November 2026 gegen 6.40 Uhr, in der Lottgasse von zwei Männern verfolgt und von hinten attackiert worden sein.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
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Als der 57-Jährige bei der Attacke stürzte, raubten ihm die unbekannten Männer die Geldtasche und sein Handy und flüchteten in Richtung Brünner Straße. Das Opfer wurde bei dem Vorfall leicht im Gesicht, am Ellbogen und an der Hüfte verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ, das bei der Tat geraubte Handy konnte in der Nähe des Tatortes unter einem Auto gefunden und sichergestellt werden. Es dürfte von den Tätern bei der Flucht weggeworfen worden sein. Die Ermittlungen sind derzeit im Gange.

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