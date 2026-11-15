Wiener (57) in Gasse von hinten attackiert und ausgeraubt

Als der 57-Jährige bei der Attacke stürzte, raubten ihm die unbekannten Männer die Geldtasche und sein Handy und flüchteten in Richtung Brünner Straße. Das Opfer wurde bei dem Vorfall leicht im Gesicht, am Ellbogen und an der Hüfte verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ, das bei der Tat geraubte Handy konnte in der Nähe des Tatortes unter einem Auto gefunden und sichergestellt werden. Es dürfte von den Tätern bei der Flucht weggeworfen worden sein. Die Ermittlungen sind derzeit im Gange.