Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt die Polizei mit Blaulicht in der Nacht vor dem Wiener Ernst-Happel-Stadion.
Die Beamten standen in den frühen Samstagmorgenstunden im Einsatz.
Wien / 23. Bezirk
15/11/2026
Samstagfrüh

45-Jähriger verfolgt eigene Frau mit Messer bis auf die Straße

Samstagfrüh, am 14. November 2026 gegen 5.30 Uhr, wurde die Polizei in den 23. Wiener Bezirk gerufen. Dort hat sich ein Vorfall häuslicher Gewalt ereignet, heißt es nun in einem Bericht.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

In Wien-Liesing soll ein 45-jähriger Mann seine Ehefrau im Zuge eines Streits geschlagen, getreten und wiederholt mit dem Umbringen bedroht haben. Als die Frau wenig später flüchten konnte, soll er ein Küchenmesser ergriffen und sie damit bis auf die Straße verfolgt haben. Wie die Polizei berichtet, konnte man den Tatverdächtigen anhalten und vorläufig festnehmen. Das Opfer wurde bei dem Vorfall leicht im Kopfbereich verletzt. Gegen den 45-Jährigen, der 1,6 Promille intus hatte, wurde ein Betretungs-, ein Annäherungs- und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Außerdem wurde er wegen des Verdachts der mehrfachen gefährlichen Drohung und der versuchten, absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at