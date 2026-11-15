45-Jähriger verfolgt eigene Frau mit Messer bis auf die Straße

In Wien-Liesing soll ein 45-jähriger Mann seine Ehefrau im Zuge eines Streits geschlagen, getreten und wiederholt mit dem Umbringen bedroht haben. Als die Frau wenig später flüchten konnte, soll er ein Küchenmesser ergriffen und sie damit bis auf die Straße verfolgt haben. Wie die Polizei berichtet, konnte man den Tatverdächtigen anhalten und vorläufig festnehmen. Das Opfer wurde bei dem Vorfall leicht im Kopfbereich verletzt. Gegen den 45-Jährigen, der 1,6 Promille intus hatte, wurde ein Betretungs-, ein Annäherungs- und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Außerdem wurde er wegen des Verdachts der mehrfachen gefährlichen Drohung und der versuchten, absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht.