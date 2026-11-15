WEGA-Einsatz: Erst Schuss stoppt 27-Jährigen in Wien-Floridsdorf

Der 27-Jährige hatte sich nämlich mit einem Klappmesser mutmaßlich bereits auf den Weg zur Wohnadresse der Lebensgefährtin in Wien-Floridsdorf gemacht. Die Angehörigen riefen sofort die Polizei. Daraufhin rückte unter anderem auch die Sondereinheit WEGA aus und konnte den Tatverdächtigen wenig später vor dem Wohnhaus der 19-Jährigen antreffen. Die Beamten forderten ihn mehrmals dazu auf, stehen zu bleiben, das machte der Mann aber nicht.

27-Jähriger hatte 0,9 Promille intus

Erst nachdem die Polizisten einen Schreckschuss in lockeres Erdreich abgegeben haben, konnte er zum Anhalten bewegt und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Personendurchsuchung wurde kein Messer gefunden, gegen den 27-Jährigen wurde dennoch ein Betretungs-, ein Annäherungs- und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei ihm wurde außerdem eine Alkoholisierung von 0,9 Promille festgestellt. Über Anordnung der Wiener Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt.