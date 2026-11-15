Eine Tonne Pyrotechnik in Wiener Wohnhaus gelagert

Bei einem Wiener Geschäftslokal hat die Polizei mit dem Marktamt gemeinsam am Freitag, 13. November 2026, rund eine Tonne an Feuerwerkskörpern gefunden - darunter auch illegale Pyrotechnik der Kategorie F4.

Bei einer Schwerpunktaktion gegen illegale Pyrotechnik hat die Wiener Polizei, die Feuerpolizei, das Marktamt sowie das zuständige Magistratische Bezirksamt am Freitag, 13. November 2026, ein Geschäftslokal in Wien-Mariahilf „besucht“. In den Lagerräumen, das sich in einem großen Wohnhaus befindet, stießen die Einsatzkräfte dann auf eine beträchtliche Menge an Feuerwerkskörpern. Insgesamt hat man knapp eine Tonne an Pyrotechnik gefunden, mehr als 800 Kilo davon waren über den zulässigen Mengen gelagert. Darunter fanden sich zahlreiche Feuerwerksbatterien, Knallkörper und weitere pyrotechnische Artikel wieder. Teilweise handelte es sich auch um illegale Pyrotechnik der Kategorie F4, heißt es nun in einer Aussendung der Stadt Wien.

Betreiber kooperiert mit Behörden

Im Verlauf der Amtshandlung zeigte sich der Betreiber einsichtig und kooperierte mit den Behörden. Da die Lagerung derart großer Mengen an Feuerwerkskörpern in einem Wohnhaus erhebliche Gefahren mit sich bringt, wurden die pyrotechnischen Gegenstände bis in die Nachtstunden erfasst und beschlagnahmt. Zudem entsprachen zwei Brandschutztüren in der Betriebsanlage, die zu Räumlichkeiten mit pyrotechnischen Artikeln führten, nicht den gesetzlichen Anforderungen. Die Wiener Feuerwehr hat die illegalen Feuerwerkskörper schließlich gesichert abtransportiert, gegen den Betreiber wird ein Verfahren durch das zuständige Magistratische Bezirksamt eingeleitet. Außerdem folgen noch zahlreiche Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz.

„Null Toleranz“ bei illegaler Pyrotechnik

„Der Fund von über 800 Kilogramm Feuerwerkskörpern in einem Wohnhaus zeigt eindrücklich, wie wichtig unsere gemeinsamen Kontrollen sind. Derartige Mengen stellen ein massives Sicherheitsrisiko für Bewohnerinnen und Bewohner, Kundinnen und Kunden sowie Angestellte dar. Deshalb setzen wir auch heuer einen klaren Schwerpunkt auf die Kontrolle von Pyrotechnik. Bei illegaler Pyrotechnik gibt es für uns null Toleranz“, so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen in einem Statement.