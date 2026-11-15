Nebel wird von Wolken abgelöst: Das erwartet Wien am Montag

In Wien hält sich am Montag, 16. November 2026, zum Wochenstart zunächst der Hochnebel. Aufziehende Wolkenfelder lösen diesen dann aber im Laufe des Vormittags allmählich ab, am Nachmittag kann sich dann sogar ein wenig die Sonne zeigen, heißt es seitens der GeoSphere Austria. Der Wind wird lange Zeit nur schwach sein, später kommt dann teils mäßiger Westwind auf. In der Früh werden Temperaturen zwischen null und zwei Grad erwartet, tagsüber dann je nach Wind sechs bis zehn Grad.