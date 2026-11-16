Zehn Jahre Flexity in Wien: So sieht die Straßenbahn der Zukunft aus

Seit zehn Jahren gehört die Flexity zum Wiener Straßenbahnnetz. Zum Jubiläum am 11. November 2026 gab Hersteller Alstom Einblicke, wie sich die Straßenbahnen künftig verändern sollen.

Die Flexity fährt seit zehn Jahren durch Wien. Jetzt zeigt der Hersteller, wie Erfahrungen aus dem Wiener Straßenbahnalltag in künftige Fahrzeuge einfließen sollen.

Die Flexity fährt seit zehn Jahren durch Wien. Jetzt zeigt der Hersteller, wie Erfahrungen aus dem Wiener Straßenbahnalltag in künftige Fahrzeuge einfließen sollen.

Die Flexity ist seit zehn Jahren Teil des Wiener Straßenbahnnetzes. Am 11. November 2026 feierte der Hersteller Alstom gemeinsam mit der Stadt Wien und den Wiener Linien das Jubiläum am Standort Wien. Die Straßenbahn ist vollständig niederflurig gebaut und ermöglicht dadurch einen barrierefreien Ein- und Ausstieg. Doch nicht nur in Wien spielt die Entwicklung eine Rolle: Die Erfahrungen aus dem Projekt bilden laut Alstom auch die Grundlage für internationale Aufträge, unter anderem in Melbourne.

Produktion in Wien

Der Alstom-Standort Wien ist mittlerweile das weltweite Kompetenzzentrum des Unternehmens für Straßen- und Stadtbahnen. Hier werden Fahrzeuge entwickelt und gebaut, die auch international zum Einsatz kommen. Mobilitätsstadträtin Ulli Sima hebt dabei die Bedeutung des Standorts hervor: „Besonders erfreulich ist, dass Entwicklung und Produktion der Fahrzeuge in Wien erfolgen und damit wichtige Kompetenz, Wertschöpfung und Arbeitsplätze am Standort gesichert werden“. Auch die Wiener Linien ziehen nach zehn Jahren eine positive Bilanz. Die Geschäftsführerinnen Gudrun Senk und Alexandra Reinagl bezeichnen die Flexity als zuverlässigen Bestandteil des Wiener Straßenbahnnetzes.

Das soll sich ändern

Gleichzeitig arbeitet Alstom an der Weiterentwicklung seiner Straßenbahnen. Dabei spielen die Erfahrungen aus dem täglichen Betrieb eine wichtige Rolle. Zu den künftigen Anforderungen gehören leistungsfähigere Klimaanlagen angesichts steigender Temperaturen sowie ein verbesserter Schutz für Passanten. Auch der Zugang zu den Fahrzeugen soll weiter erleichtert werden. Ein durchgehend ebener Boden vom Einstieg bis in den Fahrgastraum soll dafür sorgen, dass Fahrgäste schneller ein- und aussteigen können.

Mehr Flexibilität

Weitere Änderungen betreffen den Aufbau und die Ausstattung der Fahrzeuge. So sind für die Straßenbahn der Zukunft austauschbare Front- und Heckmodule vorgesehen. Auch der Innenraum soll sich nach der Auslieferung noch anpassen lassen. Für die Betreiber sollen zudem die Kosten für die Instandhaltung besser planbar werden. In die Entwicklung fließen sowohl bewährte Bauteile als auch Erfahrungen aus Wien ein.

Erfahrungen aus Wien

Die Weiterentwicklung baut damit auf den vergangenen zehn Jahren auf. Die Zusammenarbeit zwischen dem Hersteller, der Stadt Wien und den Wiener Linien soll auch künftig eine Rolle spielen. Welche Neuerungen tatsächlich in Wien zum Einsatz kommen und wann entsprechende Fahrzeuge unterwegs sein könnten, geht aus der Mitteilung nicht hervor.