Einbrüche am Naschmarkt: Polizei stoppt zwei 13-Jährige

In der Nacht auf Montag, den 16. November 2026, wurden zwei 13-Jährige am Wiener Naschmarkt von der Polizei angehalten. Zuvor waren mehrere Marktstände und ein Geschäftslokal beschädigt worden.

Zwei erst 13-jährige Burschen sollen am Wiener Naschmarkt mehrere Einbrüche begangen haben. Als Polizisten sie bemerkten, versuchten sie zu flüchten.

Zwei erst 13-jährige Burschen sollen am Wiener Naschmarkt mehrere Einbrüche begangen haben. Als Polizisten sie bemerkten, versuchten sie zu flüchten.

In der Nacht auf Montag, den 16. November, waren Polizisten gegen 1.30 Uhr im Bereich der Rechten Wienzeile in Wien-Mariahilf auf Streife. Dabei fielen ihnen zwei Jugendliche auf, die sich in der Nähe des Naschmarktes auffällig verhielten. Die Beamten beschlossen daraufhin, die beiden genauer zu beobachten. Kurz darauf entdeckten sie ein eingeschlagenes Fenster eines Geschäftslokals. Vor dem Geschäft lagen Glasscherben auf dem Boden.

Mehrere Schäden entdeckt

Doch bei dem beschädigten Geschäftslokal blieb es nicht. Die Polizisten stellten fest, dass auch mehrere Marktstände sowie eine weitere Eingangstür beschädigt und eingeschlagen worden waren. Während die Beamten die Schäden bemerkten, versuchten sich die beiden Jugendlichen schnellen Schrittes vom Tatort zu entfernen. Die Polizisten reagierten sofort und nahmen die Verfolgung auf.

Flucht durch mehrere Gassen

Die Flucht führte von der Faulmanngasse über die Mühlgasse und den Kühnplatz bis in die Schleifmühlgasse. Dort gelang es den Beamten schließlich, die beiden Jugendlichen anzuhalten. Wie sich herausstellte, waren beide erst 13 Jahre alt. Laut Landespolizeidirektion Wien zeigten sich die beiden unmittelbar nach dem Anhalten geständig.

Bargeld sichergestellt

Bei der anschließenden Personsdurchsuchung machten die Polizisten weitere Entdeckungen. Sie fanden Teile eines Notfallhammers sowie Bargeld. Beides wurde von den Beamten sichergestellt. Nach Abschluss der Amtshandlung wurde einer der beiden 13-Jährigen seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Sein gleichaltriger Freund war bereits von seiner Wohneinrichtung als abgängig gemeldet worden. Er wurde im Anschluss den Betreuern der Einrichtung übergeben.