Wienerin will Taxi stoppen – Mann packt sie und zerrt sie weg

Eine junge Frau wurde laut Polizei in Wien-Margareten von einem Mann verfolgt und bedrängt. Er soll sie am Oberarm gepackt und auf den Gehsteig gezerrt haben. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen.

Eine junge Frau wurde in Wien-Margareten von einem Mann verfolgt und bedrängt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls.

Eine junge Frau wurde in Wien-Margareten von einem Mann verfolgt und bedrängt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 8. August 2026 gegen 7.30 Uhr im Bereich der Rechten Wienzeile 13 in Wien-Margareten. Wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilt, wurden Polizeibeamte ursprünglich wegen einer anderen Straftat zur Rechten Wienzeile 23 gerufen. Als sie dort eintrafen, machten Passanten die Beamten mit deutlichen Gesten auf einen flüchtenden Tatverdächtigen aufmerksam. Die Polizisten begaben sich daraufhin in die angezeigte Fluchtrichtung.

Auf Gehsteig gezerrt

Dabei machte eine junge Frau auf sich aufmerksam. Sie berichtete den Beamten, dass sie zuvor von einem Mann verfolgt und bedrängt wurde. Als sie versuchte, ein Taxi anzuhalten, hinderte der Mann sie laut ihren Angaben daran. Er soll sie am Oberarm gepackt und auf den Gehsteig gezerrt haben. Zudem gab der Tatverdächtige der Frau laut Polizei unmissverständlich zu verstehen, dass er mit ihr Geschlechtsverkehr haben wollte.

Verdächtiger gefasst

In diesem Moment gelang es der jungen Frau, auf sich aufmerksam zu machen. Die Polizisten konnten den Tatverdächtigen daraufhin noch vor Ort anhalten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Nun sucht die Wiener Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wien nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

Polizei sucht Zeugen

Gesucht werden Personen, die sich am 8. August 2026 gegen 7.30 Uhr im Bereich der Rechten Wienzeile 13 aufgehalten und den Vorfall beobachtet haben. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalreferat Margareten zu melden. Hinweise werden auch vertraulich entgegengenommen. Erreichbar ist das Kriminalreferat unter der Telefonnummer 01/31310-55226.