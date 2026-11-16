Unfall in Wien-Favoriten: Zwei Lenker bei Crash verletzt

Am 15. November ereignete sich um 21.30 Uhr in Favoriten, Schröttergasse, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autolenkern. Ein 30-Jähriger war mit seinem Wagen in der Schröttergasse auf dem Weg zur Herzgasse. Er hatte vor die Kreuzung mit der Leibnitzgasse geradeaus zu überqueren. Ein anderer 47-Jährige Autofahrer wollte ebenfalls besagte Kreuzung überqueren. In diesem Zusammenhang kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Lenker erlitten Verletzungen und wurden von der Berufsrettung Wien vor Ort versorgt, anschließend wurde der 30-Jährige aufgrund eines Verdachts auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus eingeliefert.