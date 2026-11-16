Wien: Streit wegen roter Ampel endet mit verletztem Polizisten

Ein Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern ist am Sonntag in Wien-Ottakring eskaliert. Ein Messer fiel zu Boden, ein 32-Jähriger wurde festgenommen. Auch ein Polizist wurde verletzt.

Ein Streit zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer eskalierte am Wiener Gürtel. Bei dem Polizeieinsatz wurde ein Beamter verletzt.

Ein Streit zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer eskalierte am Wiener Gürtel. Bei dem Polizeieinsatz wurde ein Beamter verletzt.

Am Sonntag, dem 15. November 2026, gegen 4.30 Uhr soll ein 32-Jähriger den Lerchenfelder Gürtel in Wien trotz roter Ampel überquert haben. Ein herannahender Autofahrer (27) musste deshalb sein Fahrzeug anhalten. Zwischen den beiden Männern entwickelte sich daraufhin zunächst ein heftiger Streit. Doch bei Worten blieb es nicht: Die Auseinandersetzung eskalierte und beide Männer sollen aufeinander eingeschlagen haben.

Polizei griff ein

Polizisten, die gerade auf Streife waren, bemerkten den Streit beim Vorbeifahren und griffen sofort ein. Doch auch die Beamten konnten die beiden Männer zunächst nicht beruhigen. Trotz mehrfacher Aufforderung setzten sie ihre Handgreiflichkeiten fort. Schließlich mussten die Polizisten Körperkraft anwenden, um die Streitenden voneinander zu trennen.

Messer fiel zu Boden

Dabei stürzte der 32-Jährige zu Boden. Im Zuge dessen fiel auch ein Messer auf den Boden. Der Mann wehrte sich anschließend mit Faustschlägen und Tritten gegen die Amtshandlung. Erst als weitere Polizeikräfte zur Unterstützung eintrafen, konnte der 32-Jährige festgenommen werden. Da sich der Vorfall innerhalb einer Waffenverbotszone ereignete, wurde das Messer sichergestellt und eine entsprechende Anzeige erstattet.

Polizist verletzt

Für einen der einschreitenden Beamten hatte der Einsatz Folgen: Er wurde im Zuge der Festnahme verletzt und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Der 32-jährige Österreicher wurde vorläufig festgenommen. Auch der 27-jährige Syrer wurde aufgrund der gegenseitigen Handgreiflichkeiten angezeigt, wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilte.