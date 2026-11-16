Einbrecher im Büro: Zeuge blockiert Ausgang mit einem Besen

Am Sonntag, dem 15. November 2026, kam es gegen 9.45 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Wolfganggasse in Wien-Meidling. Ein Zeuge hatte zuvor mehrere Personen beobachtet, die in Büroräumlichkeiten eingedrungen waren. Dort durchsuchten sie Kästen und Schreibtische und trugen Gegenstände hin und her. Die Gegenstände legten sie vor einem Ausgang ab. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Doch damit nicht genug: Er verbarrikadierte den betreffenden Ausgang von außen mithilfe eines Besens. Anschließend wartete er im Stiegenhaus des Haupteingangs auf die eintreffenden Polizisten.

Vier Festnahmen

Als die Beamten eintrafen, konnten sie in den betroffenen Büroräumlichkeiten vier Personen antreffen. „Im Zuge einer Personsdurchsuchung konnte Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier Männer im Alter von 23, 24, 41 und 50 Jahren. Der 24-Jährige und der 41-Jährige sind slowakische Staatsbürger, der 50-Jährige stammt aus Tschechien. Die Staatsangehörigkeit des 23-Jährigen ist unbekannt. Alle vier wurden vorläufig festgenommen.

Weitere Einbrüche

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es offenbar nicht der erste Vorfall in den betroffenen Büroräumlichkeiten war. Die Polizei wertete dazu auch Videoaufnahmen aus. „Im Zuge der weiteren Ermittlungen und anhand von Videoaufnahmen stellte sich heraus, dass die Tatverdächtigen bereits in den Tagen zuvor zwei Einbruchsdiebstähle sowie einen Einbruchsversuch in die besagten Büroräumlichkeiten verübt hatten“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Wien. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.