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/ ©Canva Pro
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Gaming Controller.
Die Fans warten schon sehnsüchtig auf Grand Theft Auto 6.
Wien-Margareten
16/11/2026
Sonder-Urlaub

Für GTA 6: Wiener Firma schenkt Urlaub her

Weil am Donnerstag endlich der Blockbuster „GTA 6“ erscheint, schenkt dieser Chef seinen Mitarbeitern kurzerhand zwei zusätzliche bezahlte freie Tage zum Durchspielen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)
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Für Mitarbeiter der Firma Tudi Elektrotechnik gibt es diese Woche einen Benefit der besonderen Art. Weil am Donnerstag, dem 19. November das Videospiel „Grand Theft Auto 6“ erscheint, schenkt der Betrieb seinen Mitarbeitern zwei freie Tage am Donnerstag und Freitag.

Bezahlter Urlaub zum Spielstart

Die Geschäftsführung forderte lediglich, dass die Angestellten früh genug Bescheid geben, um eine ordentliche Personalplanung zu gewährleisten. Die beiden Tage fallen nicht in den regulären Urlaubsanspruch und werden voll bezahlt. Die Idee sei mit einem Augenzwinkern entstanden, so das Unternehmen gegenüber Heute.

Das Warten hat ein Ende

Seit 13 Jahren warten die Fans der „Grand Theft Auto“-Reihe nun schon auf den sechsten Teil. Bereits seit 10. November kann man das Spiel vorab downloaden, ab Donnerstag ist GTA 6 dann zum Spielen verfügbar. Fans aus aller Welt fiebern dem Release, der schon mehrfach verschoben wurde, entgegen.

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