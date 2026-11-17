Auf einem Lufthansa-Flug erlitt ein Flugbegleiter eine schwere allergische Reaktion. Ein mitreisender Arzt griff ein, die Maschine wurde umgeleitet. Später landete sie auch in Wien.

Ein medizinischer Notfall an Bord eines Lufthansa-Flugzeugs führte zu einer außerplanmäßigen Landung in Belgrad. Später machte die Maschine auch in Wien Halt.

Ein medizinischer Notfall an Bord eines Lufthansa-Flugzeugs führte zu einer außerplanmäßigen Landung in Belgrad. Später machte die Maschine auch in Wien Halt.

Dramatische Minuten auf einem Lufthansa-Flug von Tel Aviv nach Frankfurt: Am Sonntag, dem 15. November 2026, erlitt ein Flugbegleiter während des Fluges eine lebensbedrohliche allergische Reaktion. Glücklicherweise befand sich ein Intensivmediziner unter den Passagieren, der sofort eingriff. Die Maschine musste außerplanmäßig in Belgrad landen. Doch auch Wien spielte auf der ungewöhnlichen Flugroute noch eine Rolle.

Allergische Reaktion löst Notfall aus

Wie das Luftfahrtportal „Austrian Wings“ unter Berufung auf israelische Medien berichtet, soll der Flugbegleiter versehentlich eine Speise mit Sesam gegessen haben. Der Mann soll gegen die Zutat stark allergisch gewesen sein. Als sich sein Zustand zunehmend verschlechterte, wurde an Bord nach medizinischer Hilfe gefragt. Mehrere Ärzte meldeten sich, darunter der israelische Intensivmediziner Dr. Uriel Trahtemberg. Er verabreichte dem Flugbegleiter laut den Berichten Adrenalin aus der medizinischen Notfallausrüstung des Flugzeugs. Dadurch konnte der Zustand des Betroffenen zunächst stabilisiert werden.

Flugzeug muss in Belgrad landen

Während der medizinischen Versorgung entschieden sich die Piloten, Flug LH687 nach Belgrad umzuleiten. Dort wurde der Flugbegleiter dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht. Lufthansa bestätigte gegenüber „t-online“, dass die Erkrankung eines Besatzungsmitglieds die außerplanmäßige Landung notwendig gemacht hatte. Wie es dem betroffenen Flugbegleiter inzwischen geht, ist nicht bekannt.

Auch in Wien musste die Maschine stoppen

Für die übrigen Passagiere war die Reise damit noch nicht vorbei. Nach der Landung in Belgrad musste zunächst eine Ersatzbesatzung organisiert werden. Weil die Maschine dort laut Lufthansa nicht betankt werden konnte, war auf dem Weiterflug nach Frankfurt ein weiterer Zwischenstopp notwendig. Dieser führte das Flugzeug zum Flughafen Wien-Schwechat. Erst am Montagmorgen, dem 16. November 2026, erreichte die Maschine schließlich Frankfurt. Die Ankunft erfolgte mit erheblicher Verspätung. Lufthansa bedauerte die Unannehmlichkeiten und verwies darauf, dass die Sicherheit von Passagieren und Besatzung oberste Priorität habe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 06:29 Uhr aktualisiert