Tausende Wiener Kinder wurden nach dem Zweiten Weltkrieg zur Erholung ins Ausland geschickt. Eine neue Ausstellung im Rathaus erzählt ihre bewegenden Geschichten. Der Eintritt ist kostenlos.

Rund 50.000 Wiener Kinder wurden nach dem Zweiten Weltkrieg zur Erholung ins Ausland geschickt. Eine neue Ausstellung erinnert an ihre Schicksale.

Rund 50.000 Wiener Kinder wurden nach dem Zweiten Weltkrieg zur Erholung ins Ausland geschickt. Eine neue Ausstellung erinnert an ihre Schicksale.

„Ich weine jetzt nicht mehr“, schrieb die achtjährige Magda Engelmayr im Jahr 1951 aus dem belgischen Antwerpen an ihre Mutter in Wien. Ihre Worte stehen heute stellvertretend für die Erlebnisse Tausender Kinder, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat vorübergehend verlassen mussten. Eine neue Ausstellung in der Wienbibliothek im Rathaus widmet sich nun diesen persönlichen Geschichten.

Rund 50.000 Wiener Kinder ins Ausland geschickt

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden schätzungsweise 50.000 Wiener Kinder zur Erholung in verschiedene europäische Länder geschickt. Für viele bedeutete das eine Reise in eine unbekannte Umgebung, weit weg von ihren Familien. Wie die Kinder diese Zeit erlebten, steht im Mittelpunkt der Ausstellung „Ich weine jetzt nicht mehr“. Ehemalige Betroffene berichten darin von ihren Erinnerungen und Erfahrungen.

Briefe, Puppen und alte Reisekoffer

Besonders persönlich wird die Ausstellung durch zahlreiche Erinnerungsstücke, die von den ehemaligen Kindern selbst zur Verfügung gestellt wurden. Darunter befinden sich Fotos, Zeichnungen, Reisekoffer, Puppen, Briefe und Tagebücher. Die Gegenstände geben Einblicke in eine Zeit, deren persönliche Geschichten bislang nur wenig öffentliche Aufmerksamkeit erhalten haben. Sie zeigen, wie unterschiedlich die Kinder ihre Aufenthalte im Ausland erlebt haben.

Eintritt ist kostenlos

Die Ausstellung ist von Donnerstag, dem 19. November 2026, bis Freitag, dem 26. März 2027, in der Wienbibliothek im Rathaus zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die feierliche Eröffnung findet bereits am Mittwoch, dem 18. November, statt. Die Veranstaltung ist allerdings ausgebucht. Interessierte können die Eröffnung dennoch über einen Livestream auf YouTube mitverfolgen. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Wienbibliothek.