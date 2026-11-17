Im Wiener Prater entsteht eine neue Attraktion für Familien. Die Hochschaubahn „Flying Lili“ soll 2027 eröffnen. Was Besucher erwartet und warum die berühmte Liliputbahn dabei eine besondere Rolle spielt.

Im Wiener Prater wird bereits fleißig gebaut: Mit „Flying Lili“ entsteht eine neue Familien-Hochschaubahn, die ab 2027 für Begeisterung bei kleinen und großen Besuchern sorgen soll. Das Besondere daran: Die neue Attraktion ist eng mit der traditionsreichen Liliputbahn verbunden. Wie die Betreiber gegenüber 5 Minuten verraten, sollen die ersten Testfahrten bereits im Frühjahr stattfinden.

Dampflok-Waggons sollen durch den Prater „fliegen“

Entstehen wird die neue Hochschaubahn auf dem Gelände der ehemaligen Attraktion „Super 8“. Dort wird seit dem Winter 2025/26 an dem neuen Fahrgeschäft gearbeitet. Optisch orientiert sich „Flying Lili“ an der bekannten Liliputbahn. Die Waggons werden im Stil einer Dampflokomotive gestaltet. Anders als bei der gemütlichen Fahrt mit der Liliputbahn sollen die Wagen der neuen Hochschaubahn allerdings regelrecht durch die Luft „fliegen“. „Flying Lili“ soll dabei nicht nur auf einer gewöhnlichen Strecke unterwegs sein. Die Bahn wird auch über den Park „Lilis Welt“ bis hinüber zur Remise und zur Attraktion „Aquagaudi“ führen, erklärt Philipp Pertl von der Liliputbahn gegenüber 5 Minuten.

Kein Adrenalinkick, sondern Familienspaß

Wer bei einer neuen Achterbahn an rasante Loopings und extreme Geschwindigkeiten denkt, liegt hier allerdings falsch. Bei „Flying Lili“ steht bewusst das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. Die neue Attraktion richtet sich vor allem an Kinder und Familien. Statt eines Fahrgeschäfts für Adrenalin-Junkies soll eine Hochschaubahn entstehen, die auch jüngeren Besuchern Freude bereitet. Konkrete Alters- oder Größenbeschränkungen wurden bislang nicht bekannt gegeben. Auch der Name hat eine besondere Geschichte: Für die neue Attraktion wurde eigens eine Namenssuche veranstaltet. Mehr als 250 Vorschläge gingen dabei ein, ehe die Wahl auf „Flying Lili“ fiel.

Erste Testfahrten im Frühjahr geplant

Bis zur ersten Fahrt müssen sich Prater-Fans noch etwas gedulden. Wie die Betreiber auf Anfrage von 5 Minuten mitteilen, sind die ersten Testfahrten für das Frühjahr 2027 vorgesehen. Die offizielle Eröffnung soll im Laufe der Saison 2027 erfolgen. Ein konkreter Eröffnungstermin steht allerdings noch nicht fest. Auch zur Kapazität der Anlage, also wie viele Besucher pro Stunde mitfahren können, können die Betreiber derzeit noch keine Angaben machen.

Liliputbahn feiert bald 100. Geburtstag

Und auch nach der Eröffnung von „Flying Lili“ könnte sich im Prater noch einiges tun. Denn 2028 steht ein besonderes Jubiläum bevor: Die berühmte Liliputbahn wird 100 Jahre alt. Für dieses Jubiläumsjahr gebe es bereits viele Ideen, verrät Pertl. Welche weiteren Attraktionen oder Projekte tatsächlich umgesetzt werden, bleibt vorerst offen.