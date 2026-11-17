Der 30-Jährige soll bereits mehrfach Drogen bei einem bekannten Tatverdächtigen eingekauft haben. Als die Ermittler den Mann stoppten, stießen sie auf über ein Kilogramm Kokain – genau 1,06 Kilo hatte er bei sich, die er offenbar erst kurz zuvor erworben hatte.

Käufer verriet den Dealer

In der anschließenden Einvernahme packte der 30-Jährige aus und belastete seinen mutmaßlichen Lieferanten schwer. Danach wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde daraufhin eine Festnahmeanordnung sowie eine Hausdurchsuchung gegen den ebenfalls 30-jährigen mutmaßlichen Suchtmittelhändler (Stbg.: Österreich) erwirkt. Dieser konnte schließlich vor seiner Wohnung in Wien-Penzing angehalten und festgenommen werden.

Koks und Bargeld

Der Mann hatte 74,3g Kokain verkaufsbereit in Plastiktüten, Bargeld in der Höhe von 2.780 Euro sowie zwei Mobiltelefone bei sich. Im Zuge der Durchsuchung des PKWs und der Wohnung konnte weiteres Bargeld und 154 Stück Tabletten Benzodiazepine sichergestellt werden. Der 30-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.