Eine Polizeikontrolle in Wien-Wieden führte zu einem umfangreichen Fund: Neben Suchtmitteln und mehr als 12.000 Euro Bargeld entdeckten die Beamten auch Waffen, gefälschte Ausweise und mutmaßliches Einbruchswerkzeug.

schreibe in einem satz worum es geht Zwei Männer wurden in Wien-Wieden festgenommen, nachdem die Polizei bei ihnen Drogen, Waffen, gefälschte Ausweise und mehr als 13.800 Euro Bargeld entdeckt hatte.

schreibe in einem satz worum es geht Zwei Männer wurden in Wien-Wieden festgenommen, nachdem die Polizei bei ihnen Drogen, Waffen, gefälschte Ausweise und mehr als 13.800 Euro Bargeld entdeckt hatte.

Am Montagabend, dem 16. November, wurden Polizisten im Zuge ihres Streifendienstes auf ein Auto im Bereich der Feuerwehrzufahrt des Dr.-Karl-Landsteiner-Parks in Wien-Wieden aufmerksam. Der Wagen war mit eingeschalteter Warnblinkanlage abgestellt. Auf dem Beifahrersitz saß ein 41-jähriger Mann, der beim Aussteigen laut Polizei Gleichgewichtsprobleme zeigte und einen beeinträchtigten Eindruck machte. Während die Beamten den Sachverhalt überprüften, kam ein weiterer Mann zum Fahrzeug. Er hielt eine Glaspfeife in der Hand, die zum Konsum von Suchtmitteln verwendet wird.

Mehr als 12.000 Euro und Schreckschusspistole

Bei dem 34-jährigen Lenker und Zulassungsbesitzer fanden die Polizisten mehrere Plastiktüten mit Suchtmitteln sowie 12.225 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung. Außerdem hatte der Mann eine geladene Schreckschusspistole und einen Schlagring bei sich. Der 41-Jährige hatte ebenfalls Bargeld dabei: Bei ihm stellten die Beamten 1.600 Euro sicher.

Polizeidiensthund spürte weitere Gegenstände auf

Mit Unterstützung eines Polizeidiensthundes durchsuchten die Einsatzkräfte anschließend das Auto. Dabei kamen unter anderem zwei gefälschte Ausweise, zwei Bankomatkarten, die nicht auf die beiden Männer ausgestellt waren, sowie ein Baseballschläger und ein Totschläger zum Vorschein. Zusätzlich fanden die Polizisten Verpackungsmaterial und Feinwaagen, die dem Suchtmittelhandel zugeordnet werden, sowie zwei weitere Beutel mit Suchtmitteln. Auch ein elektronisches Gerät wurde sichergestellt. Dieses könnte laut Polizei dazu dienen, Zutrittsdaten unbefugt auszulesen und zu kopieren.

Beide Männer festgenommen

Die beiden Männer mit slowakischer Staatsangehörigkeit wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wurde zudem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, im Bereich Suchtmittelkriminalität. Beide Männer befinden sich weiterhin in polizeilicher Anhaltung.