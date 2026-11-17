Süß, flauschig, aber gefährlich? Im Rahmen einer amtlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass sich Kleinteile vom Produkt lösen können und dadurch Erstickungsgefahr besteht.

„Bitte verwenden Sie das genannte Produkt nicht weiter! Es besteht Gesundheitsgefahr für Kinder„, heißt es heute in einer Aussendung. Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können es in den betroffenen Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kassabon erstattet.

Rückruf von drei Schlüsselanhängern

Betroffen sind gleich drei unterschiedliche Produkte der UOUOROSE GmbH: Schlüsselanhänger Blumenstrauß, Schlüsselanhänger Schildkröte und Schlüsselanhänger Maus.