Zwei Männer im Alter von 39 und 40 Jahren sollen am Montagabend in Wien-Margareten von Unbekannten mit einer Eisenstange attackiert worden sein. Beide erlitten Kopfverletzungen. Ein 22-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen.

Es war gegen 21 Uhr abends als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten alarmiert wurden, sich wegen eines verletzten Mannes zur Straßenbahnstation Kliebergasse zu begeben. Vor Ort fanden die Polizeibeamten den 39-Jährigen mit einer blutenden Kopfverletzung auf.

Beide Opfer erlitten Kopfverletzungen

Kurz zuvor soll der Mann von mehreren unbekannten Männern angesprochen und aufgefordert worden sein, seine Wertgegenstände herauszugeben. Der 39-Jährige hatte jedoch nichts bei sich, woraufhin einer der Tatverdächtigten ihn mit einer Eisenstange attackiert haben soll. Im Zuge der Fahndung am Tatort, traf die Polizei schließlich auf einen zweiten Mann mit einer blutenden Kopfwunde, der ebenso von den Tatverdächtigten verletzt und beraubt worden sein soll. Die Täter flohen mit einer Summe im zweistelligen Bereich.

Verdächtiger wollte Eisenstange verstecken

Polizeibeamten gelang es jedoch einen 22-jährigen Mann, der versuchte in der Nähe eine Eisenstange hinter einem Elektrokasten zu verstecken, anzuhalten und vorläufig festzunehmen. Weitere Ermittlungen laufen. Das 39-jährige Opfer wurde versorgt und in die Klinik gebracht, das zweite Opfer wurde in häusliche Pflege entlassen.