Direkt vor einer Polizeiinspektion in Wien-Favoriten soll ein 20-Jähriger mit einem Holzstock auf geparkte Autos eingeschlagen haben. Bei seiner anschließenden Festnahme wurden zwei Polizisten verletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Favoritenstraße wurden gestern, am 16. November, alarmiert, da ein unbekannter Mann vor der Polizeiinspektion auf Polizeiautos sowie andere umliegende PKWs eingeschlagen haben soll. Als die Beamten den Mann dort antrafen, schlug er mit einem Holzstock auf die geparkten Fahrzeuge ein.

Mann versuchte Polizisten zu beißen

Die Polizeibeamten forderten den 20-Jährigen auf das zerstörerische Verhalten umgehend einzustellen, was er zunächst auch tat. Im Zuge der Klärung des Sachverhalts versuchte der junge Mann aber plötzlich einem der Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht zu verpassen, sowie ihn zu beißen. Wegen Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt wurde der 20-Jährige vorläufig festgenommen. Dabei wurden zwei Beamte verletzt, die ihren Dienst auch nicht weiter fortsetzen konnten. Der Mann befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.