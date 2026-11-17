Bei Verkehrskontrollen in Wien wurden am Montagabend zwei massive Tempoverstöße festgestellt. In einer 30er-Zone fuhr ein Auto mit 132 km/h, ein weiteres mit 119 km/h. Den Lenkern drohen empfindliche Konsequenzen.

Am 16. November konnten in Wien, mit einem mobilen Radar, zwei erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden: Auf der Aspernstraße in Donaustadt konnte mit dem Radar eine Geschwindigkeit von unfassbaren 132 km/h, anstatt der erlaubten 30 km/h gemessen werden.

Auch in Favoriten Raser erwischt

Ein sehr ähnlicher Fall ereignete sich in Favoriten im Bereich der Leopoldsdorfer Straße, wo ein Lenker sein Auto mit 119 km/h anstatt 30 km/h fuhr. Beiden Fahrern könnte nun der Führerschein entzogen, sowie vorläufig das Auto beschlagnahmt werden.