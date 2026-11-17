Bei einer Schwerpunktaktion in Wien stellte die Polizei elf Lenker unter Drogeneinfluss fest. Zwischen Montag und Dienstag wurden außerdem fünf Führerscheine abgenommen, zahlreiche Anzeigen erstattet und drei Personen festgenommen

Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle in Wien nahm die Polizei vor allem Lenker ins Visier, die unter dem Einfluss von Suchtmitteln unterwegs waren. Die Bilanz der zwölfstündigen Aktion: Insgesamt wurden 176 Alkoholvortests durchgeführt. Dabei stellte die Polizei einen Lenker mit mehr als 0,8 Promille sowie zwei weitere mit weniger als 0,8 Promille fest. Darüber hinaus wurden elf Fahrzeuglenker angehalten, die unter dem Einfluss von Suchtmitteln standen. Insgesamt nahm die Polizei fünf Führerscheine ab.

Zahlreiche Anzeigen und drei Festnahmen

Auch abseits der Alkohol- und Drogenkontrollen stellte die Polizei zahlreiche Verstöße fest. Insgesamt wurden 98 Anzeigen nach Verkehrs- und Führerscheinrecht erstattet sowie 63 Organmandate ausgestellt. Hinzu kamen Strafverfügungen in Höhe von insgesamt 3.740 Euro und eine eingehobene Sicherheitsleistung von 2.300 Euro. Zusätzlich gab es zwei Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz. Außerdem kam es bei der Kontrolle zu drei Festnahmen wegen fremdenrechtlicher Bestimmungen.