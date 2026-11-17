In der Klinik Donaustadt ist der erste Abschnitt der neuen Zentralen Notaufnahme fertig. Nach zehn Monaten Bauzeit wurden moderne Schockräume mit fahrbarem CT eröffnet. Der gesamte Umbau soll bis Ende 2028 abgeschlossen sein.

Alle 20 Minuten trifft in der Klinik Donaustadt im Durchschnitt ein Rettungswagen ein. Von den 90.000 Erstkontakten in der Notfall- und Unfallversorgung die dieses Jahr bereits zwischen Jänner und September verzeichnet wurden, wurden knapp 20.000 Personen mit der Rettung eingeliefert. Gerade deshalb baut die Klinik Donaustadt ihre Notfallversorung um: Der Notfall- sowie der Unfallakutbereich werden zusammengeführt und neu strukturiert. Dadurch entstehen kürzere Wege und mehr Effizienz im Ablauf. Die erste Bauphase ist bereits abgeschlossen und die Klinik ist nun mit modernen Schockräumen und fahrbaren Computertomographen (CT) ausgestattet.

Bereits Meilenstein erreicht

„Mit dem ersten Bauabschnitt haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die neuen Räumlichkeiten und die moderne Ausstattung unterstützen unsere Teams und ermöglichen eine rasche, koordinierte Versorgung – insbesondere bei schwersten Erkrankungen und Verletzungen“, betont Lothar Mayerhofer, Ärztlicher Direktor der Klinik Donaustadt. Die Klinik liegt bei den Rettungsanfahrten am ersten Rang des Wiener Gesundheitsverbundes. „Als die Klinik Donaustadt 1992 eröffnet wurde, war die gemeinsame Notfallambulanz ein wegweisendes Pilotprojekt. Seither sind die Anforderungen enorm gestiegen. Mit der Modernisierung schaffen wir die Voraussetzungen, um die Notfall- und Unfallversorgung an die heutigen Bedürfnisse anzupassen und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln“, erklärt Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes.

Modernisierung und mehr Effizienz

Die Nutzfläche wird um 460 Quadratmeter erweitert, gleichzeitig werden Funktionsbereiche neu angeordnet, um Wege zu verkürzen und die Zusammenarbeit noch flüssiger zu gestalten. Zusätzlich sollen eigene Behandlungskojen Privatsphäre verbessern. „Ein Umbau dieser Größenordnung bei laufendem Krankenhausbetrieb erfordert eine präzise Abstimmung zwischen Bau und medizinischer Versorgung. Die Fertigstellung des ersten Abschnitts ist eine gemeinsame Leistung aller beteiligten Teams“, sagt Michael Lischent, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH (PBG). In drei Bauphasen zwischen 2025 und 2028 wird die Modernisierung des Spitals vollzogen, das aufgrund eines speziell ausgearbeiteten Plans die Notfallversorgung trotz Umbaus rund um die Uhr aufrechterhalten kann.

Ausbau macht Zukunfts-fit

Auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker lobt den Ausbau: „Mit dem Rahmenbauprogramm für die Spitäler des Wiener Gesundheitsverbundes schaffen wir die baulichen Voraussetzungen, um die Gesundheitsversorgung langfristig abzusichern und an die Entwicklung Wiens anzupassen. Die neue Zentrale Notaufnahme ist ein wichtiger Baustein dafür.“ Bis Ende 2028 wird das Spital weiter modernisiert und ausgebaut. Ziel des Ausbaus ist eine moderne zentrale Notaufnahme, die auch in Zukunft den medizinischen Anforderungen entspricht.