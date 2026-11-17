Gute Nachrichten für Marktliebhaber in Wien: Der Genussmarkt in Nußdorf bleibt nach einer sechswöchigen Testphase bestehen. Ab 19. November können Besucher dort jeden Donnerstag regionale Lebensmittel und Spezialitäten entdecken.

Große Nachfrage in Nußdorf: Die Testphase des Marktes ist nun erfolgreich über die Bühne gegangen. „Auch zukünftige dürften sich Marktgänger jeden Donnerstag über Schmankerl in Nußdorf freuen. Ich war von Anfang an überzeugt, dass der Genussmarkt in Nußdorf seinen fixen Platz finden wird. Dass ihn die Anrainerinnen und Anrainer vom ersten Tag an so großartig angenommen haben, freut mich ganz besonders. Mein Dank gilt allen Standlerinnen und Standlern, jenen, die den Nußdorfer Markt seit Jahren tragen, und jenen, die neu dazugekommen sind. Gemeinsam bringen sie jeden Donnerstag regionale Qualität nach Nußdorf und machen den Markt so zu einem beliebten Grätzltreffpunkt. Der Markt auf Probe hat sich damit einmal mehr als Erfolgsmodell erwiesen“, sagt Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Märkte Bettina Emmerling.

Regionalität wird gefördert

Die Probezeit des Genussmarkts begann am 24. September und lief für ganze sechs Wochen. Besucher konnten sich hier vom Angebot überzeugen lassen. Nicht nur die üblichen Obst- und Gemüsehändler sind hier vertreten, auch österreichische und orientalische Küche wir angeboten. „Die Fortführung des Nußdorfer Genussmarktes ist eine echte Erfolgsgeschichte. Wir wollten dem traditionsreichen Standort neuen Aufschwung geben und der großartige Zuspruch der Döblingerinnen und Döblinger hat bestätigt, wie wichtig dieser kulinarische und soziale Knotenpunkt ist. Mit der Weiterführung sichern wir langfristig die Nahversorgung durch regionale Anbieter und stärken gleichzeitig die Identität und den einzigartigen Charme von Nußdorf“, betont Döblings Bezirksvorsteher Daniel Resch.