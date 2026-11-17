Ein Parkmanöver in einer Feuerwehrzufahrt in Wieden wurde zwei Slowaken zum Verhängnis, als eine Polizeistreife das Fahrzeug kontrollierte. Die Beamten fanden Drogen, Nahkampfwaffen, und eine große Menge Bargeld.

Zwei Polizeibeamte bemerkten bei einer Streifenfahrt ein Auto, das in einer Feuerwehrzufahrt abgestellt war. Auf dem Beifahrersitz saß ein 41-jähriger Mann. Die Polizisten stellten fest, dass er offensichtlich durch Suchtmittel beeinträchtigt war.

Große Mengen Bargeld gefunden

Als die Beamten einschritten, kam plötzlich der 34-jährige Besitzer des Autos dazu. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Polizisten mehrere Plastiktüten mit Suchtmittel, etwa 12.000 Euro Bargeld, eine Schreckschusspistole und einen Schlagring sicher. Der 41-Jährige hatte noch 1.600 Euro mit dabei.

©LPD Wien Diese gefundenen Gegenstände wurden sichergestellt.

Waffen und gefälschte Ausweise im Fahrzeug

Zur Durchsuchung des Fahrzeuges wurde ein Polizeihund hinzugezogen. Im Auto befanden sich gefälschte Ausweise, sowie Bankomatkarten mit fremden Namen, ein Baseballschläger und ein Totschläger, sowie weitere Suchtmittelutensilien. Die beiden slowakischen Staatsbürger wurden vorläufig festgenommen, ein Waffenverbot wurde ausgesprochen.