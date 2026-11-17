Im Rahmen der Generalversammlung der Industriellenvereinigung Wien wurde Christian Pochtler am Montagabend, dem 16. November 2026, eine besondere Ehre zuteil. Bürgermeister Michael Ludwig überreichte dem Präsidenten der Industriellenvereinigung Wien das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien. Die Stadt würdigte damit insbesondere seinen langjährigen Einsatz für die Wiener Wirtschaft sowie die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Forschung und Politik.

Seit Jahrzehnten für Wiens Wirtschaft tätig

Pochtler ist bereits seit 1996 in führenden Funktionen der Industriellenvereinigung tätig. Nach mehreren Jahren als Vizepräsident übernahm er im September 2019 die Präsidentschaft der Wiener Landesgruppe. Im September 2023 wurde er für eine weitere Amtsperiode gewählt. Auch die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und der Industriellenvereinigung spielte bei der Ehrung eine Rolle. Gemeinsam wurden in den vergangenen Jahren unter anderem Projekte in den Bereichen Digitalisierung, Forschung und Fachkräfteausbildung vorangetrieben. Bürgermeister Ludwig bezeichnete Pochtler dabei als verlässlichen Partner, mit dem auch bei unterschiedlichen Standpunkten gemeinsame Lösungen gefunden werden konnten.

Ludwigs Mutter war Angestellte der Familie Pochtler

Zwischen dem Bürgermeister und der Familie Pochtler besteht auch eine persönliche Verbindung: Ludwigs Mutter war als Fabriksangestellte im Familienunternehmen der Familie Pochtler beschäftigt.