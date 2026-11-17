Der Eurovision Song Contest 2026 sorgte laut einer neuen WIFO-Studie für 77,2 Millionen Euro Bruttowertschöpfung in Österreich. Rund 59 Millionen Euro davon entfielen auf Wien. Auch Tourismus und Gastronomie profitierten.

Alle guten Dinge sind drei: Vor allem für Wien’s Wirschaft. Mitte Mai wurde in Österreich zum dritten Mal der Eurovision Song Contest ausgetragen. Dazu hat das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) im Auftrag der Stadt Wien eine umfassende Studie durchgeführt.

Gäste fühlten sich Wohl

Mehr als drei Viertel der Gäste, die zum Eurovision Song Contest anreisten, würden Wien wieder besuchen und weiterempfehlen. Rund vier Nächte blieben Besucher in der Landeshauptstadt, rund doppelt so viele wie ursprünglich angenommen. Auch auf die Bevölkerung Wien’s hatte die Veranstaltung laut Studie eine positive Auswirkung: Das Wohlbefinden stieg bei Wienern um 9 Prozent. In der Studie stützt sich die Auswertung auf das Sehen von Sinnhaftigkeit im eigenen Tun.

77,2 Millionen Euro Wertschöpfung für Österreich

In ganz Österreich wurde mit der Bruttowertschöpfung durch den ESC ein Wert von 77,2 Millionen Euro erreicht, wovon rund 59 Millionen Euro in Wien zu verorten sind.Besonders profitierten Beherbergung und Gastronomie (18,0 Prozent der Bruttowertschöpfung), wirtschaftliche Dienstleistungen wie Sicherheit und Veranstaltungsorganisation (14,0 Prozent), Verkehr und Transport (8,9 Prozent) sowie der Handel (8,1 Prozent).

Wien rückte ins Rampenlicht

Die Medienpräsenz die Wien durch den Eurovision Song Contest erreichte, war auf allen Kanäle zu sehen. Weltweit erreichte der ESC 131 Millionen Zuseher, in Österreich waren es 1,6 Millionen Personen. Auch auf Social Media verzeichnete die Hauptstadt viele Klicks. Rund 41 Millionen Social Media Sichtkontakte wurden gezählt. Bürgermeister Michael Ludwig freut sich: „Die WIFO-Studie belegt, dass wir alle diese Ziele erreicht haben. Dieses gemeinsame Erlebnis hat nicht nur zig Erinnerungen geschaffen, sondern einen messbaren Mehrwert für Wien, seine Menschen und den Wirtschaftsstandort in der Ost-Region geschaffen. Hinter diesen Erfolgen steht monatelange harte Arbeit.$