Nikolo auf dem Schiff, Briefe ans Christkind und Weihnachtskonzerte: In Wien warten im Advent zahlreiche Erlebnisse auf Familien. Auch kreative Workshops und eine Familienoper stehen auf dem Programm.

Durch die schönste Zeit im Jahr führt auch heuer wieder ein besonderes Programm für Kinder und Familien. Von musikalischen Veranstaltungen und kreativen Workshops über Führungen ist für jeden etwas dabei.

Nikolo Schifffahrt

Pünktlich zum Nikolaus, am 6. Dezember, lädt die MS Admiral Tegetthoff auf eine Nikolo Ausfahrt ein. An Bord gibt es für Familien ein Buffet und ein Kinderprogramm mit Zaubershow, Kinderschminken und als Höhepunkt des Ausflugs, ist der Nikolaus höchstpersönlich vor Ort. Sonntag, 6. Dezember 2026, Vormittags-Fahrt: 10:30 Uhr, Nachmittags-Fahrt: 14:00 Uhr, Dauer: 2 Stunden, EUR 45 pro Erwachsenen, EUR 40 pro Kind (2-15 Jahre). Eine Reservierung ist erforderlich. Mehr Infos findest du HIER.

©Dieter Lampl Kinder stechen mit Nikolo in See.

Weihnachten bei Mozart

Bei einem Weihnachts-Workshop lernen Besucher Spannendes über Mozart und Feste die zu seinen Lebzeiten gefeiert wurden. Im Anschluss werden Weihnachtskarten gebastelt. Termin: Sonntag, 13. Dezember 2026 & Sonntag, 20. Dezember 2026 | 14:30 Uhr. Für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Mehr Info findest du HIER.

Weihnukka feiern im Jüdischen Museum

Zwischen dem 4. und 12. Dezember feiern Juden das Chanukka Fest. Im Jüdischen Museum gibt es in den Weihnachtsferien die Möglichkeit Geschichten rund um das Fest zu lernen. Beim Weinhukka-Fest im Museum spielen Teilnehmer sogar ein wenig Theater und designen ein cooles Weihnukka Objekt für eine selbstgemachte Schneekugel. Die Termine sind am Donnerstag, 24. Dezember 2026, Freitag, 25. Dezember 2026 und Sonntag, 27. Dezember 2026 jeweils 14:00 bis 16:00 Uhr. Anmeldungen an: tours@jmw.at.

Kinderkonzerte im Haus der Musik

Die Adventzeit im Haus der Musik steht ganz im Zeichen der Kinderkonzerte. Im Rahmen der Reihe KLASSIK Cool! laden verschiedene Weihnachtsevents zum Mitmachen ein: Am 21. und 29. November begeistert „Der verlorene Handschuh“ (für Kinder von 2 bis 6 Jahren), während „Frau Holle“ am 13., 19., 20. und 23. Dezember Kinder ab 3 Jahren verzaubert. „Zuckerfee und Sternenstaub“ präsentiert am 5., 12. Und 22. Dezember besinnliche Musikstücke und Weihnachtslieder für Kinder ab 2 Jahren. Advents- und Weihnachtslieder zum Mitsingen mit Bernhard Fibich stehen am 6., 12., 13., 20. und 23. Dezember auf dem Programm und richten sich an Kinder jeden Alters. Tickets bekommst du HIER.

Briefe ans Christkind schreiben

Von 12. November bis zum 23. Dezember 2026 lädt das Weihnachtspostamt im Studio F der Wiener Stadthalle alle dazu ein Weihnachtswünsche an das Christkind in Briefform zu verfassen. Der Eintritt ist frei, das Weihnachtspostamt täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Gruppen können sich voranmelden und bereits ab 8:00 Uhr kommen. Mit jedem Brief wird auch Gutes getan: Ein Euro pro Brief geht an „Licht ins Dunkel“ zugunsten von Familien mit Kindern in Not. Weitere Infos bekommst du HIER.

„Der kleine Prinz“ als Familienoper

Mit „Der kleine Prinz“ kommt die berühmte Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry ab 18. Dezember 2026 als Familienoper auf die Bühne des MusikTheater an der Wien. Das Stück ist fantasievoll und mit Humor für Kinder inszeniert. Von 18. bis 28. Dezember 2026. Kinder: EUR 15 (bis 16 Jahre), Familienticket: EUR 99 (4 Personen inkl. 1 Person unter 16 Jahren). Tickets und mehr Infos bekommst du HIER.