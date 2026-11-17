Die Beschäftigung in Wien ist im Oktober 2026 weiter gestiegen. Insgesamt waren knapp 947.000 Menschen beschäftigt, rund 4.900 mehr als ein Jahr zuvor. Während einige Branchen zulegten, gingen andernorts Arbeitsplätze verloren.

Am Wiener Arbeitsmarkt zeigt sich ein gemischtes Bild. Laut aktuellen Zahlen des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, die vom Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds ausgewertet wurden, waren im Oktober 2026 genau 946.975 Personen in Wien beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einem Zuwachs von 4.882 Beschäftigten beziehungsweise 0,5 Prozent. Besonders deutlich fiel das Plus bei Frauen aus. Ihre Zahl stieg um 3.013 auf 460.989 Beschäftigte. Bei Männern gab es einen Zuwachs von 1.869 auf insgesamt 485.986. Damit entfielen rund 62 Prozent des gesamten Beschäftigungsanstiegs auf Frauen.

Mehr Beschäftigte über 60 Jahre

Auch bei älteren Arbeitnehmern gibt es auffällige Entwicklungen. Die Beschäftigung der über 60-Jährigen nahm um 10,4 Prozent zu. Bei den unter 25-Jährigen verlief die Entwicklung jedoch rückläufig. Hier musste ein Minus von 1,4 Prozent gegenüber Oktober 2025 verzeichnet werden.

Gastronomie legt zu, Handel verliert

Große Unterschiede zeigen sich auch zwischen den einzelnen Branchen. Besonders die Beherbergung und Gastronomie verzeichneten einen deutlichen Anstieg. Dort kamen 2.215 Beschäftigte hinzu, ein Plus von 4,1 Prozent. Auch die sonstigen Dienstleistungen sowie das Gesundheits- und Sozialwesen meldeten Zuwächse. Anders sieht es im Handel aus: Hier ging die Anzahl der Beschäftigten um 1,5 Prozent zurück. Auch im Verlagswesen und in Rundfunk- und Medienproduktion sank die Zahl der Beschäftigten um 6,7 Prozent.

Bis zu 5.000 Euro für Weiterbildung

Angesichts der unterschiedlichen Entwicklungen verweist die Stadt Wien auf die Bedeutung von Aus- und Weiterbildung. Der waff unterstützt Personen, die einen Ausbildungsabschluss nachholen möchten, bei entsprechenden Kursen mit bis zu 5.000 Euro.