Am Morgen sind über Wien. Regen und auch Graupel vorhergesagt, im Laufe des Tages blickt dann die Sonne hervor. In der Früh hat es um sieben Grad, zu Mittag werden es um die 15 Grad.

Erst überwiegen morgens die Wolken und es gehen einzelne Regenschauer oder sogar Graupel nieder. Im Tagesverlauf geht die Schauerneigung immer mehr zurück, die Wolken lockern auf und die Sonne setzt sich durch. Der Wind kommt aus West und bläst wiederholt lebhaft, besonders in höheren Stadtrandlagen sind kurzzeitig auch Sturmböen möglich. Morgens hat es um die sieben Grad, die Tageshöchsttemperaturen betragen um 15 Grad, berichtet GeoSphere Austria.



