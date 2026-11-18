Zwei Unfälle mit Fiaker-Pferden haben in Wien eine neue Debatte über die Traditions-Kutschen ausgelöst. Tierschützer und die Grünen fordern ein Verbot der Pferdekutschen in der City.

Auch der Landtag beschäftigt sich mit dem Thema. Auslöser des aktuellen Streits waren zwei Unfälle allein am 11. November. Dabei wurden mehrere Pferde verletzt. Für die Wiener Grünen sind Fiaker in einer Großstadt nicht mehr zeitgemäß, sie schlagen einen Umstieg auf Elektrokutschen vor. Am Donnerstag (19. November.) wollen die Grünen einen Antrag im Wiener Landtag einbringen.

Kritik an Pferdekutschen wächst

Auch Tierschutzorganisationen wie der VGT sprechen sich für ein Ende der Fiaker-Fahrten im Stadtzentrum aus. Neben sommerlicher Hitze werden Stress, Verkehr und Unfallrisiken als Argumente genannt. Befürworter eines Verbots verweisen auf Städte wie Prag oder New York, die bereits ähnliche Schritte gesetzt haben.

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Studie soll Klarheit bringen

Derzeit sind in Wien laut Angaben der Stadt 23 Fiaker-Betriebe mit insgesamt 311 Pferden registriert. Die Stadt verweist auf Kontrollen durch Veterinäramt und Polizei sowie auf eine neue Studie zur Pferdenutzung im Klimawandel. Deren Ergebnisse sollen Anfang 2027 vorliegen.