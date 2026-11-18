Ein Streit zwischen zwei Schülern in Wien-Hietzing eskalierte: Ein 15-Jähriger soll seinen Klassenkollegen mit einem Messer bedroht haben. Der 16-Jährige schlug zurück und verletzte ihn im Gesicht. Nun wurden beide angezeigt.

Ein Streit zwischen zwei Klassenkollegen ist am Dienstagvormittag in einer Schule in Wien-Hietzing eskaliert. Ein 15-Jähriger soll mit einem Messer auf seinen Mitschüler losgegangen sein. Die Polizei rückte an.

Ein Streit zwischen zwei Klassenkollegen ist am Dienstagvormittag in einer Schule in Wien-Hietzing eskaliert. Ein 15-Jähriger soll mit einem Messer auf seinen Mitschüler losgegangen sein. Die Polizei rückte an.

Am Dienstag, dem 17. November 2026, kam es gegen 10 Uhr in einer Neuen Mittelschule im 13. Wiener Gemeindebezirk zu einem Polizeieinsatz. Zwei Klassenkollegen im Alter von 15 und 16 Jahren sollen zuvor aneinandergeraten sein. Der Grund für den Streit ist bislang unklar. Laut Landespolizeidirektion Wien soll der 15-jährige syrische Staatsbürger seinen 16-jährigen Mitschüler mit slowakischer Staatsbürgerschaft bedroht haben. So soll er ihm „mehrmals vor Zeugen mit dem Umbringen“ gedroht haben.

Messer gezogen und Zahn ausgeschlagen

Doch der Streit soll damit nicht zu Ende gewesen sein. Anschließend begaben sich die beiden Jugendlichen auf die Schultoiletten. Dort soll der 15-Jährige laut Polizei „ein Klappmesser gezogen und damit Stichbewegungen in Richtung des 16-Jährigen ausgeführt haben“. Der ältere Schüler soll daraufhin mit einem Faustschlag reagiert haben. Dabei schlug er seinem 15-jährigen Klassenkollegen einen Zahn aus.

Polizei rückte an

Nach dem Vorfall rückten Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling an und nahmen den 15-Jährigen vorläufig fest. Das mutmaßlich verwendete Messer blieb allerdings verschwunden. Wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilt, konnte dieses „im Zuge einer Personsdurchsuchung nicht aufgefunden werden“. Gegen den Jugendlichen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Beide angezeigt

Für beide Jugendlichen hat der Vorfall nun rechtliche Folgen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 15-Jährige wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt. Auch sein 16-jähriger Klassenkollege wurde angezeigt. Gegen ihn besteht der Verdacht der Körperverletzung, wie die Landespolizeidirektion Wien berichtet.