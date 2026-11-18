Gestern Nachmittag sollen zwei bislang unbekannte Täter versucht haben, einen 43-jährigen Mann im Alois-Drasche-Park im 4. Bezirk auszurauben.

Ein Mann bekam bei einem Raubversuch ein Messer in den Rücken gerammt.

Ein Mann bekam bei einem Raubversuch ein Messer in den Rücken gerammt.

Als sich das Opfer zur Wehr setzte, entstand ein Gerangel, in dessen Zuge einer der Angreifer ein Messer zog und dem 43-Jährigen damit eine Stichverletzung im Rücken zufügte. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Krankenhaus informierte Polizei

Der verletzte 43-Jährige begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Von dort aus wurde schließlich die Polizei verständigt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden unter der Telefonnummer 01/31310 43800 entgegengenommen.