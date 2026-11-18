Nach Messer-Stich in den Rücken: Wiener (43) geht selbst ins Spital
Gestern Nachmittag sollen zwei bislang unbekannte Täter versucht haben, einen 43-jährigen Mann im Alois-Drasche-Park im 4. Bezirk auszurauben.
Als sich das Opfer zur Wehr setzte, entstand ein Gerangel, in dessen Zuge einer der Angreifer ein Messer zog und dem 43-Jährigen damit eine Stichverletzung im Rücken zufügte. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.
Krankenhaus informierte Polizei
Der verletzte 43-Jährige begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Von dort aus wurde schließlich die Polizei verständigt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden unter der Telefonnummer 01/31310 43800 entgegengenommen.