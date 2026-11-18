Weil aufmerksame Nachbarn in der Nacht auf Mittwoch genau hinsahen, endete ein Einbruch im 3. Wiener Gemeindebezirk für einen 45-Jährigen direkt einer Festnahme. Eine besondere Rolle spielte auch Diensthund "Blue".

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch alarmierten Anrainer aus einem gegenüberliegenden Wohnhaus im 3. Wiener Bezirk die Polizei. Sie hatten beobachtet, wie ein maskierter Mann durch die Räume eines Bürogebäudes schlich und dort Schränke sowie Schubladen durchwühlte. Sofort rückten Einsatzkräfte der Sondereinheit WEGA sowie der Polizeidiensthundeeinheit Wien an, um das Objekt zu umstellen und zu durchsuchen.

WEGA fasste Tatverdächtigen auf Balkon

Der Tatverdächtige hatte sich zwischenzeitlich auf einen Balkon im zweiten Stock geflüchtet, um dort unentdeckt zu bleiben. Doch das Versteck flog auf: Die Beamten hielten den 45-jährigen ungarischen Staatsangehörigen noch auf dem Balkon an und nahmen ihn vorläufig fest. In seiner Tasche fanden die Polizisten diverses Einbruchswerkzeug sowie mehrere mutmaßlich gestohlene Schlüssel und Chipkarten.

Diensthund „Blue“ fand weiteres Diebesgut

Auch das, was der Verdächtige offenbar noch loswerden wollte, blieb nicht unentdeckt. Bei der weiteren Absuche des Geländes erschnüffelte Polizeidiensthund „Blue“ unterhalb des Balkons zusätzliches Einbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt. Der 45-Jährige, der keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich hat, zeigte sich bereits geständig und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, führt die weiteren Ermittlungen.