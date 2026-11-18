Zwei junge Männer sollen gestern in den frühen Morgenstunden in eine Tankstelle im 12. Bezirk eingebrochen und dann einen 42-jährigen Sicherheitsmitarbeiter einer nahegelegenen Firma mit Bierdosen und Steinen beworfen haben.

Als dieser die Polizei verständigen wollte, sollen ihn die beiden Männer zudem mit dem Umbringen bedroht haben. Der 42-Jährige blieb körperlich unverletzt und lehnte eine Versorgung durch einen Rettungsdienst ab.

In Justizanstalt eingeliefert

Alarmierte Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Meidling konnten die Tatverdächtigen, einen 18-jährigen türkischen und einen 20-jährigen somalischen Staatsangehörigen, kurze Zeit später anhalten und vorläufig festnehmen. Sie wurden wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls und der gefährlichen Drohung angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Beschuldigten in eine Justizanstalt eingeliefert.