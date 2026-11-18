Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien wurden gestern Abend im Zuge ihrer Streifendiensttätigkeit im 22. Bezirk in der Wagramer Straße auf die auffällige und unsichere Fahrweise eines Mopedlenkers aufmerksam und hielten diesen an

Eine Überprüfung ergab, dass das Moped Anfang Oktober 2026 vom Zulassungsbesitzer als gestohlen gemeldet worden war.

Eine Überprüfung ergab, dass das Moped Anfang Oktober 2026 vom Zulassungsbesitzer als gestohlen gemeldet worden war.

Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der 18-Jährige (Sta.: Nordmazedonien) sich nicht ausweisen konnte, über keine gültige Lenkberechtigung verfügte und überdies keine schlüssigen Angaben zu den Eigentumsverhältnissen des Fahrzeugs machen konnte.

Moped gestohlen

Eine Überprüfung ergab, dass das Moped Anfang Oktober 2026 vom Zulassungsbesitzer als gestohlen gemeldet worden war. Im Laufe der Amtshandlung nahmen die Einsatzkräfte zudem deutlichen Suchtgiftgeruch wahr, der aus dem Laderaum unterhalb des Fahrersitzes drang. Als sie diesen zum Zwecke der Durchsuchung öffneten, fanden die Beamten Cannabisharz vor und stellten es sicher.

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Der Mann wurde daraufhin zum Zwecke einer sofortigen Vernehmung in eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht, wo seine Identität schließlich geklärt werden konnte. Der 18-Jährige wurde wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes und wegen mehrerer verkehrsrechtlicher Übertretungen angezeigt.