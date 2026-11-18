Punsch, gebrannte Mandeln, Lichterglanz: Die meisten Christkindlmärkte in Wien haben bereits geöffnet. Am Freitag starten drei weitere, Ende November der letzte. Ein Überblick über 18 Märkte – vom Rathausplatz bis Floridsdorf.

Das Gourmetmagazin Falstaff hat die schönsten Wiener Adventmärkte für 2026 zusammengestellt. Die ersten haben schon Anfang November geöffnet, der letzte startet Ende des Monats. Ein paar Märkte bleiben bis über Weihnachten offen.

Die Klassiker in der Innenstadt

Der bekannteste Markt steht vor dem Rathaus: Der Wiener Christkindlmarkt hat seit 13. November täglich von 10 bis 22 Uhr offen, am 24. Dezember bis 18.30 Uhr. Er läuft bis 26. Dezember. Nur wenige Gehminuten entfernt liegen der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung (täglich 10 bis 21 Uhr) und der Weihnachtsmarkt Am Hof. Beide schließen am 23. Dezember. Ebenfalls bis 23. Dezember laufen der Kunstadventmarkt vor der Karlskirche (täglich 11 bis 20 Uhr) und der Weihnachtsmarkt in den Gassen am Spittelberg. Dort geht es unter der Woche erst um 14 Uhr los. Der Weihnachtszauber am Schwarzenbergplatz läuft bis 26. Dezember.

Hast du heuer vor auf den Weihnachtsmarkt zu gehen? Ja, auf jeden Fall! Wenn es sich ergibt, gehe ich gerne. Nein. Ich bin kein großer Fan von Weihnachtsmärkten. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Schlösser als Kulisse

Am längsten offen hat der Weihnachtsmarkt vor Schloss Schönbrunn. Er hat schon am 6. November begonnen und läuft bis 6. Jänner 2027. Bis 23. Dezember ist täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet, nach Weihnachten bis 19 Uhr. Beim Schloss Belvedere öffnet das Weihnachtsdorf im Oberen Teichhof am Freitag, 20. November. Es bleibt bis Silvester.

Ab Freitag kommen drei dazu

Neben dem Belvedere starten am 20. November auch das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz (bis 26. Dezember) und der Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater. Er hat als einziger Markt der Liste in der Silvesternacht bis 2 Uhr früh offen. Als letzter Markt folgt am 27. November der „Advent im francis“ am Julius-Tandler-Platz im 9. Bezirk.

Märkte in den Bezirken

Auch abseits der Innenstadt gibt es Adventstimmung:

Favoriten: in der Fußgängerzone und vor dem Hauptbahnhof

in der Fußgängerzone und vor dem Hauptbahnhof Meidling: am Meidlinger Platzl

am Meidlinger Platzl Floridsdorf: am Franz-Jonas-Platz, täglich von 8 bis 22 Uhr – die längsten Öffnungszeiten der Liste

am Franz-Jonas-Platz, täglich von 8 bis 22 Uhr – die längsten Öffnungszeiten der Liste Alsergrund: im Weihnachtsdorf am Uni-Campus im Alten AKH

im Weihnachtsdorf am Uni-Campus im Alten AKH Währing: im Türkenschanzpark

im Türkenschanzpark Donaustadt: in den Blumengärten Hirschstetten, nur Donnerstag bis Sonntag

Wann die Märkte schließen 20. Dezember: Blumengärten Hirschstetten, Weihnachten am Hauptbahnhof

Blumengärten Hirschstetten, Weihnachten am Hauptbahnhof 23. Dezember: Freyung, Am Hof, Karlskirche, Spittelberg, Uni-Campus, Türkenschanzpark, francis

Freyung, Am Hof, Karlskirche, Spittelberg, Uni-Campus, Türkenschanzpark, francis 24. Dezember: Favoriten Fußgängerzone, Meidlinger Platzl, Franz-Jonas-Platz

Favoriten Fußgängerzone, Meidlinger Platzl, Franz-Jonas-Platz 26. Dezember: Rathausplatz, Schwarzenbergplatz, Maria-Theresien-Platz

Rathausplatz, Schwarzenbergplatz, Maria-Theresien-Platz 31. Dezember: Belvedere, Riesenradplatz

Belvedere, Riesenradplatz 6. Jänner 2027: Schönbrunn Öffnungszeiten können sich ändern. Aktuelle Infos gibt es auf den Websites der Märkte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2026 um 16:34 Uhr aktualisiert