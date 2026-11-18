Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte in Wien
Punsch, gebrannte Mandeln, Lichterglanz: Die meisten Christkindlmärkte in Wien haben bereits geöffnet. Am Freitag starten drei weitere, Ende November der letzte. Ein Überblick über 18 Märkte – vom Rathausplatz bis Floridsdorf.
Das Gourmetmagazin Falstaff hat die schönsten Wiener Adventmärkte für 2026 zusammengestellt. Die ersten haben schon Anfang November geöffnet, der letzte startet Ende des Monats. Ein paar Märkte bleiben bis über Weihnachten offen.
Die Klassiker in der Innenstadt
Der bekannteste Markt steht vor dem Rathaus: Der Wiener Christkindlmarkt hat seit 13. November täglich von 10 bis 22 Uhr offen, am 24. Dezember bis 18.30 Uhr. Er läuft bis 26. Dezember. Nur wenige Gehminuten entfernt liegen der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung (täglich 10 bis 21 Uhr) und der Weihnachtsmarkt Am Hof. Beide schließen am 23. Dezember. Ebenfalls bis 23. Dezember laufen der Kunstadventmarkt vor der Karlskirche (täglich 11 bis 20 Uhr) und der Weihnachtsmarkt in den Gassen am Spittelberg. Dort geht es unter der Woche erst um 14 Uhr los. Der Weihnachtszauber am Schwarzenbergplatz läuft bis 26. Dezember.
Hast du heuer vor auf den Weihnachtsmarkt zu gehen?
Schlösser als Kulisse
Am längsten offen hat der Weihnachtsmarkt vor Schloss Schönbrunn. Er hat schon am 6. November begonnen und läuft bis 6. Jänner 2027. Bis 23. Dezember ist täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet, nach Weihnachten bis 19 Uhr. Beim Schloss Belvedere öffnet das Weihnachtsdorf im Oberen Teichhof am Freitag, 20. November. Es bleibt bis Silvester.
Ab Freitag kommen drei dazu
Neben dem Belvedere starten am 20. November auch das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz (bis 26. Dezember) und der Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater. Er hat als einziger Markt der Liste in der Silvesternacht bis 2 Uhr früh offen. Als letzter Markt folgt am 27. November der „Advent im francis“ am Julius-Tandler-Platz im 9. Bezirk.
Märkte in den Bezirken
Auch abseits der Innenstadt gibt es Adventstimmung:
- Favoriten: in der Fußgängerzone und vor dem Hauptbahnhof
- Meidling: am Meidlinger Platzl
- Floridsdorf: am Franz-Jonas-Platz, täglich von 8 bis 22 Uhr – die längsten Öffnungszeiten der Liste
- Alsergrund: im Weihnachtsdorf am Uni-Campus im Alten AKH
- Währing: im Türkenschanzpark
- Donaustadt: in den Blumengärten Hirschstetten, nur Donnerstag bis Sonntag
Wann die Märkte schließen
- 20. Dezember: Blumengärten Hirschstetten, Weihnachten am Hauptbahnhof
- 23. Dezember: Freyung, Am Hof, Karlskirche, Spittelberg, Uni-Campus, Türkenschanzpark, francis
- 24. Dezember: Favoriten Fußgängerzone, Meidlinger Platzl, Franz-Jonas-Platz
- 26. Dezember: Rathausplatz, Schwarzenbergplatz, Maria-Theresien-Platz
- 31. Dezember: Belvedere, Riesenradplatz
- 6. Jänner 2027: Schönbrunn
Öffnungszeiten können sich ändern. Aktuelle Infos gibt es auf den Websites der Märkte.