Im Wiener Gemeinderat ist am Mittwoch der Gleichbehandlungsbericht der Stadt einstimmig angenommen worden. 62 Prozent der Beschäftigten sind Frauen – an der Spitze der Magistratsabteilungen steht aber nur in einem Drittel eine Fr

Die Zahlen nannte Gemeinderätin Julia Malle (Grüne). Der Frauenanteil in höheren Positionen steige nur im „Schneckentempo“, kritisierte sie. Im Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) liege der Frauenanteil in den Führungsteams unter 30 Prozent. Elternkarenz nahmen 2025 zu über 90 Prozent Frauen in Anspruch. Malle forderte verbindliche Quoten und dass Teilzeit kein Karrierehindernis sein dürfe. Außerdem verlangte sie verpflichtendere Schulungen für Führungskräfte und verwies auf Vorwürfe im Marktamt. Den Wiener Entwurf zur Lohntransparenz hielt sie für schwächer als die EU-Richtlinie. Kritik übte sie auch an einer geplanten Kürzung von zehn Prozent für die Frauenberatungsstelle „Nachbarinnen“.

SPÖ verweist auf Frauenhäuser und Notruf

Gemeinderätin Sara do Amaral Tavares da Costa (SPÖ) wies die Kritik zurück. Sie verwies auf das fünfte Wiener Frauenhaus, den 24-Stunden-Frauennotruf und 14 Millionen Euro des Wiener ArbeitnehmerInnen-Förderungsfonds (waff) für Angebote für Frauen. Wien habe zudem den niedrigsten Gender Pay Gap aller Bundesländer. Das Frauenbudget sei im Vorjahr nicht gekürzt worden. Der Bericht wurde einstimmig angenommen. Die Anträge der Opposition fanden keine Mehrheit.

Gleichbehandlungsbericht 2023–2025 62 Prozent der Stadt-Beschäftigten sind Frauen

der Stadt-Beschäftigten sind Frauen 33 Prozent der Magistratsabteilungen werden von Frauen geleitet

der Magistratsabteilungen werden von Frauen geleitet Unter 30 Prozent Frauenanteil in den Führungsteams des Gesundheitsverbunds

Frauenanteil in den Führungsteams des Gesundheitsverbunds Über 90 Prozent der Personen in Elternkarenz waren 2025 Frauen

der Personen in Elternkarenz waren 2025 Frauen 371 Personen wandten sich an die Gleichbehandlungsstelle

Neue Ausrüstung für die Berufsfeuerwehr

Einstimmig beschloss der Gemeinderat außerdem einen Sachkredit für Schutzausrüstung und Einsatzkleidung der Wiener Berufsfeuerwehr, inklusive Reinigung und Reparatur. Laut Gemeinderat Thomas Reindl (SPÖ) geht die Feuerwehr jährlich rund 43.000 Notrufen nach. Die Stadt saniere Feuerwachen, eine neue Wache sei nahe der Seestadt geplant. Lukas Burian (NEOS) betonte die Investition in die Ausrüstung, Udo Guggenbichler (FPÖ) würdigte das 340-jährige Bestehen der Berufsfeuerwehr.

Weitere Beschlüsse

Mehrstimmig angenommen wurden Förderungen für Kleinprojekte zu Demokratie und Beteiligung im Jahr 2027. Zudem debattierte der Gemeinderat über ein Unterstützungspaket des waff für Medienbeschäftigte, die vom Strukturwandel betroffen sind. Die NEOS verwiesen auf Coaching und Umschulung, die FPÖ hinterfragte eine Sonderförderung für eine einzelne Berufsgruppe. Das Abstimmungsergebnis dazu lag zunächst nicht vor. Der Bericht ist beschlossen, die Debatte geht weiter: 62 Prozent Frauen in der Belegschaft, ein Drittel an der Spitze – über den Weg dazwischen sind sich SPÖ und Grüne nicht einig.