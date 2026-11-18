Seit einem Jahr ergänzt der Marktraum an der Kettenbrücke den Wiener Naschmarkt. Am Freitag und Samstag wird das Jubiläum mit Livemusik, Kinderprogramm und Pilzberatung gefeiert.

Der Marktraum ist ein rund 850 Quadratmeter großer Bau aus Glas und Holz am Platz vor der Kettenbrücke. Er bildet einen neuen Eingang zum Naschmarkt. Drinnen gibt es Marktstände mit regionalen und saisonalen Produkten – von Bio-Fleisch, Fisch und Käse über Brot, Gemüse und Pilze bis zu Kaffee, Schokolade und geretteten Lebensmitteln. Dazu kommen eine Marktbar und eine Show- und Workshopküche, das „Markträumchen“. Der begrünte Dachgarten ist barrierefrei erreichbar und bietet Blick auf Naschmarkt, Flohmarkt und den neu gestalteten Naschpark. Man kann sich dort aufhalten, ohne etwas konsumieren zu müssen.

Was im ersten Jahr los war

Im Markträumchen gab es Kochworkshops, Verkostungen und Vorführungen eines Haubenkochs. Daneben fanden Theater, Lesungen, Yoga, Zaubershows für Kinder und ein Event zum Eurovision Song Contest statt. Bei einem Charity-Eierspeiskochen wurde für die Gruft der Caritas gesammelt. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS), in der Stadtregierung für die Märkte zuständig, zieht eine positive Bilanz: Der Marktraum sei „eine echte Bereicherung für den Naschmarkt geworden“. Wer den Marktraum noch nicht kennt, hat am Wochenende einen guten Anlass: Zum ersten Geburtstag gibt es Musik, Kinderprogramm und den Blick vom Dachgarten auf den Naschmarkt.